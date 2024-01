Técnico do Everton diz que clube ainda aguarda compra pela 777 Partners

Proprietária de clubes como Vasco, Standard Liège (Bélgica), Red Star (França), Genoa (Itália) e Hertha (Alemanha), a 777 Partners segue em processo de compra do Everton, da Inglaterra. A última atualização sobre o assunto foi dada nesta quarta-feira, 3, pelo técnico Sean Dyche. Em entrevista coletiva antes da partida contra o Crystal Palace, pela FA Cup, o treinador falou de possíveis movimentos do clube na janela de transferências de janeiro.

"Para fazer qualquer negócio, precisamos de dinheiro. Kev [Kevin Thelwell, diretor de futebol do clube] trabalhou duro na última janela para conseguir contratar. Equilibramos o elenco da forma que conseguimos, mas perdemos jogadores. A situação é parecida agora, mas diferente. Nunca sabemos as voltas que as negociações dão no futebol, mas, no momento, provavelmente permaneceremos quietos no mercado", avaliou Dyche.

Ele então foi perguntado sobre a proposta de compra pela empresa americana, que ofereceu cerca de 500 milhões de libras (R$ 3,1 bilhões, aproximadamente) por 94,1% das ações do clube.

Avaliações internas

A oferta foi alinhada com o atual proprietário, Farhad Moshiri, em setembro. Mas segue passando por avaliações internas dos órgãos reguladores da Premier League e da Football Association, a federação inglesa. Dyche contou que o clube aguarda as aprovações antes de agir:

"Vamos ver. Eles [representantes da 777 Partners] conversam casualmente conosco porque o negócio ainda não foi fechado. Disseram que não se envolveriam ainda com o clube por conta das checagens e da due diligence. Foram francos e conversamos sobre a vida no clube, entenderam nossos pensamentos e se informaram. Até que o negócio seja fechado, não há o que fazer", disse.

Punido por violação das políticas de fair play financeiro em novembro, o Everton perdeu 10 pontos na atual edição da Premier League. Mesmo com o cenário financeiro complicado, o clube faz boa campanha e está fora da zona de rebaixamento no momento: é 17º, com 16 pontos (começou com -10) em 20 jogos.