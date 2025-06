Técnico do Botafogo lamenta eliminação no Mundial, mas elogia atuação do time

O técnico do Botafogo, Renato Paiva, lamentou neste sábado, 28, a eliminação nas oitavas de final do Mundial de Clubes após derrota para o Palmeiras por 1 a 0, mas destacou o orgulho pela atuação de sua equipe no torneio.

"Por um lado, estamos tristes. Mas, por outro lado, tenho certeza de que os jogadores compartilham comigo a sensação de orgulho pelo que fizemos", disse durante entrevista coletiva.

"A partida foi decidida em uma jogada individual", apontou sobre o belo gol do atacante palmeirense Paulinho, no primeiro tempo da prorrogação.

Paiva contou que esperavam uma partida "com poucas oportunidades" e que seria resolvida nos detalhes, como de fato aconteceu, embora tenha reconhecido que o Palmeiras "talvez teve mais" oportunidades de frente para o gol do que o alvinegro.

O treinador português fez um balanço positivo da participação do Botafogo no Mundial de Clubes e ressaltou que a equipe "ainda está em construção" e que precisa continuar trabalhando com os novos jogadores.

"Este é um grupo que realmente quer vencer. Essa é a atitude deles", assegurou.

Um golaço de Paulinho aos 9 minutos do primeiro tempo da prorrogação deu a classificação às quartas ao Palmeiras, que agora aguarda o vencedor do duelo entre Benfica (POR) e Chelsea (ING), que se enfrentam ainda hoje em Charlotte.