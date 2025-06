Técnico com ternos inusitados é multado em R$ 280 mil pela Conmebol após infração na Libertadores

O técnico do Barcelona de Guayaquil, Segundo Castillo, conhecido por seus ternos extravagantes, foi multado em US$ 50 mil (aproximadamente R$ 280 mil) pela Conmebol.

A infração ocorreu durante a partida contra o River Plate, pela fase de grupos da Libertadores 2025. Castillo utilizou um terno com estampa de pele de onça, combinado com um broche de uma casa lotérica, configurando publicidade não autorizada em área comercialmente estratégica.

Essa ação é proibida pelo artigo 6.3.3 do Manual de Clubes da Libertadores, que regulamenta a publicidade nas competições da Conmebol.

Penalizações ao Barcelona de Guayaquil

Além da multa ao técnico, o Barcelona de Guayaquil também foi penalizado. O clube recebeu uma multa de US$ 10 mil (aproximadamente R$ 55 mil) por irregularidades no gramado. O time também recebeu advertências relacionadas à infraestrutura destinada à imprensa, o que é uma infração nas normas estabelecidas pela Conmebol.

Multa ao técnico: US$ 50 mil (R$ 280 mil)

Multa ao clube: US$ 10 mil (R$ 55 mil)

Advertências relacionadas à infraestrutura para a imprensa

Futuro do técnico Castillo e do clube

O Barcelona de Guayaquil terminou em último lugar no Grupo B, o que resultou em sua eliminação tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana 2025. Castillo foi alertado de que reincidências podem acarretar multas ainda maiores, de US$ 100 a 150 mil, conforme previsto no Código Disciplinar da Conmebol. A próxima infração poderá resultar em sanções ainda mais severas.