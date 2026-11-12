Esporte

Tchéquia x Espanha: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Seleção espanhola visita os tchecos nesta quinta-feira, 12, pela quinta rodada do Grupo A3; equipe de Luis de la Fuente já garantiu vaga na próxima fase

Marc Cucurella, da Espanha: jogador deve ser escalado para a partida desta quinta-feira, 12 (Albert Pena/EFE)

Marc Cucurella, da Espanha: jogador deve ser escalado para a partida desta quinta-feira, 12 (Albert Pena/EFE)

Marina Borges
Marina Borges

Colaboradora

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 13h14.

Última atualização em 12 de novembro de 2026 às 13h21.

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A Tchéquia enfrenta a Espanha em uma partida crucial da Liga das Nações da Uefa 2026/27. A Espanha, já classificada, busca manter invencibilidade, enquanto a Tchéquia tenta pontos para evitar rebaixamento. O jogo ocorre em Praga, com transmissão confirmada.

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Tchéquia e Espanha se enfrentam nesta quinta-feira, 12, às 16h45 (horário de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Uefa 2026/27. A partida será disputada no Stadion Letná, em Praga, e terá transmissão do SporTV, na TV fechada, e do Disney+, no streaming.

As seleções chegam para o confronto em momentos completamente distintos. Enquanto Espanha lidera o grupo A3 e já está garantida nas quartas de final da Nations League, a Tchéquia está na lanterna e ainda não somou nenhum ponto na competição.

Panorama das equipes

  • Tchéquia: a seleção ocupa a última posição do Grupo A3, sem nenhum ponto conquistado após quatro rodadas. A equipe comandada por Santi Denia perdeu os quatro compromissos disputados e já não tem chances de avançar na competição. O objetivo agora é somar pontos nas duas partidas restantes para tentar escapar do rebaixamento à Liga B. No primeiro encontro com a Espanha nesta edição, os tchecos foram derrotados por 3 a 1, em Oviedo. Para o duelo em casa, Michal Sadílek é desfalque por suspensão.
  • Espanha: líder isolada do Grupo A3, a seleção espanhola tem 12 pontos e venceu todos os quatro jogos disputados até aqui. A equipe de Luis de la Fuente já assegurou a classificação para a próxima fase e chega embalada pela vitória por 2 a 1 sobre a Croácia na rodada anterior. Mesmo com a vaga garantida, os espanhóis buscam manter o aproveitamento perfeito e ampliar a sequência invicta. Lamine Yamal, com uma inflamação no joelho direito, e Mikel Oyarzabal, por motivo de saúde, não viajaram para Praga. Rodri e Dani Olmo também estão entre as ausências por problemas físicos.

Prováveis escalações

  • Tchéquia: Hornícek; Adam Gabriel, David Zima, David Jurásek e Jiří Sláma; Alex Král e Lukáš Červ; David Kozel, Lukáš Ambros e Adam Hložek; Ryan Don Naderi. Técnico: Santi Denia.
  • Espanha: Unai Simón; Marc Pubill, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Fabián Ruiz, Pedri e Fermín López; Yéremy Pino, Álex Baena e Ferran Torres. Técnico: Luis de la Fuente.

Ficha técnica

  • Competição: Liga das Nações da Uefa 2026/27 – Grupo A3 (5ª rodada)
  • Data: quinta-feira, 12 de novembro de 2026
  • horário: às 16h45 (de Brasília)
  • Local: Stadion Letná (epet ARENA), em Praga, na República Tcheca
  • Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Disney+ (streaming)

Glossário

O que é Tchéquia?

País da Europa Central, também conhecido como República Tcheca.

O que é Liga das Nações da Uefa 2026/27?

A Liga das Nações da UEFA (UEFA Nations League) 2026/27 é uma competição de seleções nacionais masculinas organizada pela União das Associações Europeias de Futebol (UEFA).

O que são seleções?

Equipes representativas de países em competições internacionais de futebol, como a Tchéquia e a Espanha neste jogo.

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