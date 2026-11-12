Tchéquia x Espanha: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Tchéquia e Espanha se enfrentam nesta quinta-feira, 12, às 16h45 (horário de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Uefa 2026/27. A partida será disputada no Stadion Letná, em Praga, e terá transmissão do SporTV, na TV fechada, e do Disney+, no streaming.

As seleções chegam para o confronto em momentos completamente distintos. Enquanto Espanha lidera o grupo A3 e já está garantida nas quartas de final da Nations League, a Tchéquia está na lanterna e ainda não somou nenhum ponto na competição.

Panorama das equipes

Tchéquia: a seleção ocupa a última posição do Grupo A3, sem nenhum ponto conquistado após quatro rodadas. A equipe comandada por Santi Denia perdeu os quatro compromissos disputados e já não tem chances de avançar na competição. O objetivo agora é somar pontos nas duas partidas restantes para tentar escapar do rebaixamento à Liga B. No primeiro encontro com a Espanha nesta edição, os tchecos foram derrotados por 3 a 1, em Oviedo. Para o duelo em casa, Michal Sadílek é desfalque por suspensão.

a seleção ocupa a última posição do Grupo A3, sem nenhum ponto conquistado após quatro rodadas. A equipe comandada por perdeu os quatro compromissos disputados e já não tem chances de avançar na competição. O objetivo agora é somar pontos nas duas partidas restantes para tentar escapar do rebaixamento à Liga B. No primeiro encontro com a Espanha nesta edição, os tchecos foram derrotados por 3 a 1, em Oviedo. Para o duelo em casa, é desfalque por suspensão. Espanha: líder isolada do Grupo A3, a seleção espanhola tem 12 pontos e venceu todos os quatro jogos disputados até aqui. A equipe de Luis de la Fuente já assegurou a classificação para a próxima fase e chega embalada pela vitória por 2 a 1 sobre a Croácia na rodada anterior. Mesmo com a vaga garantida, os espanhóis buscam manter o aproveitamento perfeito e ampliar a sequência invicta. Lamine Yamal, com uma inflamação no joelho direito, e Mikel Oyarzabal, por motivo de saúde, não viajaram para Praga. Rodri e Dani Olmo também estão entre as ausências por problemas físicos.

Prováveis escalações

Tchéquia: Hornícek; Adam Gabriel, David Zima, David Jurásek e Jiří Sláma; Alex Král e Lukáš Červ; David Kozel, Lukáš Ambros e Adam Hložek; Ryan Don Naderi. Técnico: Santi Denia.

Hornícek; Adam Gabriel, David Zima, David Jurásek e Jiří Sláma; Alex Král e Lukáš Červ; David Kozel, Lukáš Ambros e Adam Hložek; Ryan Don Naderi. Santi Denia. Espanha: Unai Simón; Marc Pubill, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Fabián Ruiz, Pedri e Fermín López; Yéremy Pino, Álex Baena e Ferran Torres. Técnico: Luis de la Fuente.

Ficha técnica