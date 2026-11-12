Tchéquia x Espanha: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Marc Cucurella, da Espanha: jogador deve ser escalado para a partida desta quinta-feira, 12 (Albert Pena/EFE)
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Publicado em 12 de novembro de 2026 às 13h14.
Última atualização em 12 de novembro de 2026 às 13h21.
A Tchéquia enfrenta a Espanha em uma partida crucial da Liga das Nações da Uefa 2026/27. A Espanha, já classificada, busca manter invencibilidade, enquanto a Tchéquia tenta pontos para evitar rebaixamento. O jogo ocorre em Praga, com transmissão confirmada.
Tchéquia e Espanha se enfrentam nesta quinta-feira, 12, às 16h45 (horário de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Uefa 2026/27. A partida será disputada no Stadion Letná, em Praga, e terá transmissão do SporTV, na TV fechada, e do Disney+, no streaming.
As seleções chegam para o confronto em momentos completamente distintos. Enquanto Espanha lidera o grupo A3 e já está garantida nas quartas de final da Nations League, a Tchéquia está na lanterna e ainda não somou nenhum ponto na competição.
Glossário
O que é Tchéquia?
País da Europa Central, também conhecido como República Tcheca.
O que é Liga das Nações da Uefa 2026/27?
A Liga das Nações da UEFA (UEFA Nations League) 2026/27 é uma competição de seleções nacionais masculinas organizada pela União das Associações Europeias de Futebol (UEFA).
O que são seleções?
Equipes representativas de países em competições internacionais de futebol, como a Tchéquia e a Espanha neste jogo.