Taylor Swift no Brasil: camarote no Estádio do Botafogo é opção exclusiva para fãs

A Taylor Swift chega em novembro no Brasil com a turnê “The Eras Tour” após uma espera de onze anos. Fãs da cantora poderão assistir os shows em seis datas, que se encontram divididas entre o eixo Rio de Janeiro/São Paulo. Para aqueles que não conseguiram os ingressos, a alternativa são os camarotes.

O estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, que receberá a cantora pop entre os dias 17 e 19 de novembro, irá oferecer um serviço personalizado na Star Arena Kids. O camarote que se encontra localizado no Oeste Inferior e com capacidade para 200 pessoas, irá proporcionar uma experiência única aos fãs.

Os ingressos, no primeiro lote, custam R$1.500 por pessoa, podendo ser adquiridos pelo site, com o público-alvo acima dos 16 anos. Além da vista privilegiada, o consumidor terá acesso ao open bar (com direito a refrigerante, água, suco e chopp) e open food. A abertura dos portões e serviços começam às 16h e finalizam no término do show.

De acordo com Alessandro Tomazelli, CEO da Companhia do Tomate e idealizador do camarote, o espaço promete entregar uma experiência inesquecível aos fãs. “A ideia do uso do camarote em dias de evento é proporcionar um atendimento único e exclusivo. Buscamos entregar boas memórias para aqueles que estão indo curtir o show do seu artista favorito”, destaca.

Quando será o show da Taylor Swift no Brasil em 2023?

Taylor Swift fará 3 shows no Brasil: