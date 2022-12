Tabela das semifinais da Copa do Mundo: veja jogos, dias e horários

A Copa do Mundo avança em suas fases decisivas. Na próxima terça-feira, 13, acontece a primeira semifinal do Mundial do Catar. A segunda decisão será na quarta-feira, 14.

As duas seleções vencedoras estarão na grande decisão da Copa do Mundo do Catar no dia 18 de dezembro, no estádio Lusail, localizado em Doha.

Nas semifinais, quatro seleções vão se enfrentar de acordo com chaveamento definido. Quem vencer está na final da competição. Caso o jogo termine empatado após os 90 minutos, a decisão vai para a prorrogação, disputada em dois tempos de 15 minutos.

Calendário da Copa do Mundo 2022

Semifinais da Copa do Mundo do Catar

13/12 às 16h: Argentina x Croácia

14/12 às 16h: França ou Inglaterra x Portugal x Marrocos

Chaveamento da Copa do Mundo

