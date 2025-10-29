Esporte

Swansea x Manchester City: onde assistir e horário pela Copa da Liga Inglesa

Partida entre Swansea x Manchester City é válida pela Copa da Liga Inglesa

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 08h59.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

Swansea e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira, 29, às 16h45 (horário de Brasília), no Swansea Stadium, no País de Gales, pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. A partida terá transmissão ao vivo pelo Disney+.

O Manchester City busca a recuperação após a derrota no último fim de semana pela Premier League, que interrompeu sua sequência de três vitórias.

Com a agenda apertada, o técnico Pep Guardiola deve escalar uma equipe alternativa, poupando alguns titulares. Rodri, Khusanov e Aït-Nouri seguem em tratamento médico e são desfalques confirmados, enquanto Erling Haaland, mesmo recuperado, deve iniciar no banco de reservas.

Já o Swansea chega embalado após eliminar três adversários — Crawley Town, Plymouth Argyle e Nottingham Forest — e sonha com mais uma zebra no torneio. Na Championship, a equipe ocupa a 15ª posição e tem o desfalque do zagueiro Ricardo Santos, lesionado. Por outro lado, o volante Malick Yalcouye retorna de suspensão e reforça o meio-campo.

Onde assistir ao vivo o jogo Swansea x Manchester City hoje pela Copa da Liga Inglesa?

O jogo desta quarta-feira, às 16h45, entre Swansea e Manchester City terá transmissão ao vivo no Disney+.

Como assistir online o jogo Swansea x Manchester City hoje?

Você pode assistir à partida online pela plataforma Disney+.

Prováveis escalações de Swansea x Manchester City

Swansea: Lawrence Vigouroux; Josh Key, Benjamin Cabango, Cameron Burgess e Josh Tymon; Ethan Galbraith e Marko Stamenic; Ronald, Liam Cullen e Ji-sung Eom; Zan Vipotnik. Técnico: Alan Sheehan.

Manchester City: James Trafford; Matheus Nunes, John Stones, Nathan Aké e Nico O'Reilly; Rico Lewis, Oscar Bobb, Phil Foden, Nico González, Savinho; Divine Mukasa. Técnico: Pep Guardiola.

  • Atacante Victor Osimhen

    1/10 Atacante Victor Osimhen (10º. Victor Osimhen - € 110 milhões)

  • 2/10 (9º. Lautaro Martínez - € 110 milhões)

  • 3/10 (8º. Jamal Musiala - € 110 milhões)

  • 4/10 (7º. Florian Wirtz - € 110 milhões)

  • 5/10 (6º. Phil Folden - € 130 milhões)

  • 6/10 (5º. Bukayo Saka - € 130 milhões)

  • Real Madrid's Brazilian forward Vinicius Junior greets the audience prior the Spanish league football match between Real Madrid CF and Rayo Vallecano de Madrid at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on May 24, 2023. Vinicius drew global support after making a stand against racist abuse he received on May 21 from Valencia supporters at their Mestalla stadium. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP) (Photo by JAVIER SORIANO/AFP via Getty Images)

    7/10 Real Madrid's Brazilian forward Vinicius Junior greets the audience prior the Spanish league football match between Real Madrid CF and Rayo Vallecano de Madrid at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on May 24, 2023. Vinicius drew global support after making a stand against racist abuse he received on May 21 from Valencia supporters at their Mestalla stadium. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP) (Photo by JAVIER SORIANO/AFP via Getty Images) (4º. Vinicius Júnior - € 150 milhões)

  • PARIS, FRANCE - MAY 13: Kylian Mbappé celebrate of Paris Saint-Germain in action during the French Ligue 1 soccer match between Paris Saint-Germain (PSG) and AC Ajaccio at Parc des Princes Stadium on May 13, 2023 in Paris, France. (Photo by Christian Liewig - Corbis/Corbis via Getty Images)

    8/10 PARIS, FRANCE - MAY 13: Kylian Mbappé celebrate of Paris Saint-Germain in action during the French Ligue 1 soccer match between Paris Saint-Germain (PSG) and AC Ajaccio at Parc des Princes Stadium on May 13, 2023 in Paris, France. (Photo by Christian Liewig - Corbis/Corbis via Getty Images) (3º. Kyllian Mbappé - € 180 milhões)

  • 9/10 (2º. Erling Haaland - € 180 milhões)

  • LONDON, ENGLAND - MARCH 23: Jude Bellingham of England during the international friendly match between England and Brazil at Wembley Stadium on March 23, 2024 in London, England. (Photo by Marc Atkins/Getty Images) (Photo by Marc Atkins/Getty Images)

    10/10 LONDON, ENGLAND - MARCH 23: Jude Bellingham of England during the international friendly match between England and Brazil at Wembley Stadium on March 23, 2024 in London, England. (Photo by Marc Atkins/Getty Images) (Photo by Marc Atkins/Getty Images) (Jude Bellingham)

Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogosFutebol europeu

Mais de Esporte

Jogos de hoje, quarta-feira, 29 de outubro, onde assistir ao vivo e horários

F1: GP de SP tem ingressos esgotados que podem chegar a quase R$ 20 mil

João Fonseca atinge feito que nem Rafael Nadal conseguiu

Ser atingido por um raio é mais provável do que o Sport ficar na Série A

Mais na Exame

Brasil

Após megaoperação, moradores levam corpos para praça no Rio

Tecnologia

CEO da DE-CIX defende aliança atlântica para fazer a IA salvar vidas

Mercados

Fed deve cortar juros, Microsoft divulga balanço: o que move o mercado

Negócios

Startup gaúcha cria IA não tão comum — e vira alvo de bilionária francesa