Swansea x Manchester City: onde assistir e horário pela Copa da Liga Inglesa

Repórter
Publicado em 29 de outubro de 2025 às 08h59.
Swansea e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira, 29, às 16h45 (horário de Brasília), no Swansea Stadium, no País de Gales, pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. A partida terá transmissão ao vivo pelo Disney+.
O Manchester City busca a recuperação após a derrota no último fim de semana pela Premier League, que interrompeu sua sequência de três vitórias.
Com a agenda apertada, o técnico Pep Guardiola deve escalar uma equipe alternativa, poupando alguns titulares. Rodri, Khusanov e Aït-Nouri seguem em tratamento médico e são desfalques confirmados, enquanto Erling Haaland, mesmo recuperado, deve iniciar no banco de reservas.
Já o Swansea chega embalado após eliminar três adversários — Crawley Town, Plymouth Argyle e Nottingham Forest — e sonha com mais uma zebra no torneio. Na Championship, a equipe ocupa a 15ª posição e tem o desfalque do zagueiro Ricardo Santos, lesionado. Por outro lado, o volante Malick Yalcouye retorna de suspensão e reforça o meio-campo.
O jogo desta quarta-feira, às 16h45, entre Swansea e Manchester City terá transmissão ao vivo no Disney+.
Você pode assistir à partida online pela plataforma Disney+.
Swansea: Lawrence Vigouroux; Josh Key, Benjamin Cabango, Cameron Burgess e Josh Tymon; Ethan Galbraith e Marko Stamenic; Ronald, Liam Cullen e Ji-sung Eom; Zan Vipotnik. Técnico: Alan Sheehan.
Manchester City: James Trafford; Matheus Nunes, John Stones, Nathan Aké e Nico O'Reilly; Rico Lewis, Oscar Bobb, Phil Foden, Nico González, Savinho; Divine Mukasa. Técnico: Pep Guardiola.