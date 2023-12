Surfista João Chianca sofre grave acidente durante treino no Havaí; veja o vídeo

O surfista João Chianca, número quatro do mundo, sofreu um acidente grave enquanto treinava em Pipeline, no Havaí, neste domingo, 3. O brasileiro caiu em uma onda e ficou bom tempo debaixo d'agua, até ser resgatado.

Irmão do João, o surfista de ondas grandes Lucas Chumbo, afirmou que apesar do susto ele está bem. Chianca foi levado ao hospital e neste momento seu estado de saúde é estável.

O videomaker Bruno Lemos conseguiu captar o momento exato do acidente, onde mostra o brasileiro tentando pegar uma grande onda, mas se desequilibrando da prancha e caindo no mar.

Em nota, a World Surf League divulgou comunicado sobre o ocorrido:

“Após uma lesão sofrida durante um free surf em Pipeline neste domingo, João Chianca, o Chumbinho, foi socorrido e está recebendo cuidados no Hospital em Honolulu, onde apresenta quadro estável. Estamos em contato com a sua família que agradece o carinho e apoio de todos. Estamos gratos à North Shore Lifeguards Association e a toda comunidade do North Shore pela sua resposta imediata e eficaz para garantir a segurança do João.”