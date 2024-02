Supercopa do Brasil: veja quem é o favorito para primeiro título na temporada na casa de apostas

No próximo domingo, 4, Palmeiras e São Paulo se enfrentam pelo título da Supercopa do Brasil. Apesar de ser um clássico paulista, a partida acontecerá no Mineirão, em Belo Horizonte, com início marcado para às 16h, horário de Brasília.

Para o confronto decisivo, o Palmeiras aparece como o grande favorito. O time, que vive uma era de títulos, é o atual campeão do torneio e vai participar do jogo pela terceira vez nos últimos cinco anos. Já o São Paulo chega para o duelo após ter conquistado o inédito título da Copa do Brasil e ter quebrado o tabu em Itaquera na última terça-feira, 30.

Para a grande final, as plataformas Bet7k, Casa de Apostas, Esportes da Sorte, Galera.bet, Onabet, Odds&Scouts e Reals apresentam as seguintes cotações:

Veja as projeções de Palmeiras e São Paulo na Supercopa Rei

Bet7k - Palmeiras 2.20 x São Paulo 3.35

- Palmeiras 2.20 x São Paulo 3.35 Casa de Apostas - Palmeiras 2.10 x São Paulo 3.32

- Palmeiras 2.10 x São Paulo 3.32 Esportes da Sorte - Palmeiras 2.18 x São Paulo 3.54

- Palmeiras 2.18 x São Paulo 3.54 Galera.bet - Palmeiras 2.15 x São Paulo 3.45

- Palmeiras 2.15 x São Paulo 3.45 Onabet - Palmeiras 2.25 x São Paulo 3.30

- Palmeiras 2.25 x São Paulo 3.30 Odds & Scouts - Palmeiras 2.15 x São Paulo 3.45

- Palmeiras 2.15 x São Paulo 3.45 Reals - Palmeiras 2.25 x São Paulo 3.30

O Palmeiras aparece em mais uma decisão como favorito. A equipe treinada por Abel Ferreira tenta conquistar seu décimo título sob o comando do português e, além disso, defende o posto de atual campeão, visto que venceu o Flamengo no ano passado.

Do outro lado, apesar de azarão, o São Paulo chega motivado após vencer o Corinthians na Neo Química Arena nesta semana, algo que nunca havia acontecido. Na partida de domingo, 4, ambas as torcidas estarão presentes, o que não acontece no estado de São Paulo desde 2016.