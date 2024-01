Supercopa do Brasil: confronto entre Palmeiras e São Paulo deve ocorrer no Mineirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta terça-feira, 9, que está definindo com o Mineirão os detalhes para a realização da Supercopa do Brasil de 2024.

O campeonato será marcado confronto entre Palmeiras e São Paulo no dia 3 de fevereiro. O acordo está próximo de ser formalizado, aguardando apenas a assinatura do contrato pelo presidente Ednaldo Rodrigues.

Na tarde de segunda, houve uma reunião entre representantes das torcidas organizadas do Palmeiras e do São Paulo com o delegado da Delegacia de Repressão aos Delitos no Esporte (Drade), Cesar Saad. O objetivo do encontro era discutir como o estádio pode ser compartilhado pelas duas torcidas durante a Supercopa. A proposta é fazer algo diferente dos clássicos em São Paulo, que são realizados com torcida única desde 2016 por exigência do Ministério Público.

Preparado para sediar os jogos da temporada, o Mineirão terá disponibilidade na data, já que não há previsão de partidas do Cruzeiro no estádio. O clássico contra o Atlético-MG será realizado no dia seguinte, mas na Arena MRV.

Antes de se decidir pelo Mineirão, a CBF considerou outras opções, como o Maracanã, no Rio de Janeiro, o Mané Garrincha, em Brasília, e o Parque do Sabiá, em Uberlândia, Minas Gerais. São Paulo chegou a ser cogitado devido à participação dos clubes paulistas, no entanto foi descartado devido à exigência de torcida única.

O Mané Garrincha também foi descartado no início das conversas, pois sediará o evento Carnaval do Mané entre os dias 3 e 13 de fevereiro, e a CBF não considerou alterar a data da final.

Em seguida, o Parque do Sabiá foi descartado, seguido pelo Maracanã. Embora o estádio no Rio de Janeiro fosse a preferência de Palmeiras e São Paulo, a CBF demonstrou preocupação com a reforma do gramado programada para janeiro, com a preocupação de que isso prejudicasse a partida.