Super Bowl 2024: Messi vai receber cachê milionário por aparição em comercial; veja quanto

Após vitória no The Best, Lionel Messi agora tem outro motivo para comemorar de sua carreira bem-sucedida no futebol. Recentemente veio à tona que o camisa 10 do Inter Miami deve receber quantia milionária por sua participação no Super Bowl de 2024.

O craque argentino negociou um cachê de US$ 14 milhões (equivalente a R$ 68,7 milhões, na cotação atual) para estrelar um comercial de 60 segundos da marca de cerveja americana Michelob, segundo uma publicação do jornal "The New York Times".

A marca de cervejas Michelob Ultra contratou Messi para protagonizar sua nova campanha publicitária como aposta ousada para conquistar relevância no mercado, especialmente entre os fãs de futebol. Mas, não é a primeira vez que que a empresa norte-americana se envolve com o Super Bowl.

Em 2022, a Michelob desembolsou US$ 7 milhões (R$ 34 milhões) por um anúncio de 30 segundos no jogo. Desta vez, a marca terá o capitão da seleção argentina para o comercial que será exibido durante o intervalo da grande final do futebol americano.

O momento marca também a estreia de Messi em um anúncio durante o Super Bowl, que pode representar também a possibilidade de entrada do jogador no mercado publicitário dos Estados Unidos.

Nas redes sociais, a marca americana já divulgou alguns segundos do vídeo, onde Messi é visto brincando com uma bola e um cão na areia. As imagens também mostram a reação do jogador quando a cerveja para de sair da torneira.

A parceria entre Messi e a Anheuser-Busch InBev, produtora da Michelob Ultra, começou em 2020. O comercial do Super Bowl faz parte do investimento da marca de cerveja no futebol, que será patrocinadora global da Copa América este ano, nos Estados Unidos. A expectativa é que o Ultra também esteja associado à Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, quando a Argentina e Messi defenderão o título mundial.

Onde assistir ao vivo o Super Bowl 2024?

O Super Bowl LVIII está marcado para o próximo dia 11 de fevereiro no Allegiant Stadium, em Las Vegas, Nevada, com um confronto entre Kansas City Chiefs e San Francisco.

A transmissão será feita pela ESPN e pela plataforma de streaming Star+