Sunderland x Manchester United: horário e onde assistir ao vivo o jogo pela Premier League

Matheus Cunha e Casemiro, do Manchester United: jogadores devem entrar em campo neste sábado contra o Sunderland (Shaun Brooks - CameraSport via Getty Images)
Publicado em 9 de maio de 2026 às 05h03.
Sunderland e Manchester United se enfrentam neste sábado, 9, às 11h (de Brasília), no Stadium of Light, pela 36ª rodada da Premier League.
A partida coloca frente a frente equipes em situações distintas na reta final do Campeonato Inglês.
O Sunderland ocupa a 12ª posição da Premier League, com 47 pontos.
Sem risco de rebaixamento, o Sunderland tenta seguir vivo na disputa por uma vaga em torneios europeus na reta final da Premier League.
Apesar de já ter garantido permanência na elite do futebol inglês, o clube tenta reagir após a derrota por 5 a 0 para o Nottingham Forest.
O Manchester United ocupa a terceira colocação da Premier League, com 64 pontos, e já garantiu vaga na próxima edição da Champions League.
Sem chances de título nesta reta final, o foco da equipe é consolidar a posição no G-4 e encerrar a temporada em alta.
A partida terá transmissão pela ESPN e pelo Disney+.
Sunderland
Roefs; Mukiele, Alderete, Sadiki e Mandava; Xhaka, Diarra, Hume, Talbi e LeFée; Brobbey.
Manchester United
Lammens; Dalot, Maguire, Martínez e Shaw; Casemiro, Mainoo e Bruno Fernandes; Matheus Cunha, Mbeumo e Diallo.