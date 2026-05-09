Sunderland x Manchester United: horário e onde assistir ao vivo o jogo pela Premier League

Equipes se enfrentam neste sábado, 9, no Stadium of Light, pela 36ª rodada da Premier League

Matheus Cunha e Casemiro, do Manchester United: jogadores devem entrar em campo neste sábado contra o Sunderland (Shaun Brooks - CameraSport via Getty Images)

Carolina Ingizza
Publicado em 9 de maio de 2026 às 05h03.

Sunderland e Manchester United se enfrentam neste sábado, 9, às 11h (de Brasília), no Stadium of Light, pela 36ª rodada da Premier League.

A partida coloca frente a frente equipes em situações distintas na reta final do Campeonato Inglês.

Como chega o Sunderland para o confronto?

O Sunderland ocupa a 12ª posição da Premier League, com 47 pontos.

Sem risco de rebaixamento, o Sunderland tenta seguir vivo na disputa por uma vaga em torneios europeus na reta final da Premier League.

Apesar de já ter garantido permanência na elite do futebol inglês, o clube tenta reagir após a derrota por 5 a 0 para o Nottingham Forest.

Como chega o Manchester United para o confronto?

O Manchester United ocupa a terceira colocação da Premier League, com 64 pontos, e já garantiu vaga na próxima edição da Champions League.

Sem chances de título nesta reta final, o foco da equipe é consolidar a posição no G-4 e encerrar a temporada em alta.

Onde assistir Sunderland x Manchester United ao vivo?

A partida terá transmissão pela ESPN e pelo Disney+.

Que horas é o jogo Sunderland x Manchester United hoje?

O jogo acontece às 11h (horário de Brasília).

Prováveis escalações

Sunderland
Roefs; Mukiele, Alderete, Sadiki e Mandava; Xhaka, Diarra, Hume, Talbi e LeFée; Brobbey.

Manchester United
Lammens; Dalot, Maguire, Martínez e Shaw; Casemiro, Mainoo e Bruno Fernandes; Matheus Cunha, Mbeumo e Diallo.

