Sul-Americana: Fortaleza faz história e chega a uma semifinal em jogo que marca 900 mil no Castelão

O Fortaleza atingiu uma campanha ainda mais inédita na Copa Sul-Americana. Depois de três passagens por campeonatos da Conmebol, o Tricolor chegou, pela primeira vez, à semifinal do torneio. O resultado foi obtido após eliminar o América-MG, por 2x1 (5x2 no acumulado), na Arena Castelão, na última quinta-feira, 31.

Além do grande fruto dentro das quatro linhas, o clube também celebrou a marca de 900 mil torcedores na Arena Castelão nesta temporada de 2023. Só na Sul-Americana, com cinco jogos invictos como mandante, foram mais de 189 mil tricolores emanando apoio ao time. Em relação ao programa sócio-torcedor, já são 42.270 associados, de acordo com a última atualização. É o 13º no ranking nacional e o segundo da região nordeste.

Fique por dentro das últimas notícias no Telegram da Exame. Inscreva-se gratuitamente

“Essa classificação representa a consolidação de um trabalho de muitos anos. Diria que não foi conquistada só em 2023, mas sim com tudo que vem sendo feito nesse clube por muitas mãos: diretoria, comissão técnica, atletas e funcionários, e muitos outros. Estamos muito felizes e muito honrados de, de certa forma, também estar representando o futebol nordestino”, celebra Marcelo Paz, presidente do Fortaleza.

Festa na Arena Castelão

Ainda, durante a partida contra o América-MG, a iniciativa do grupo de torcedores Equipe Mosaico reuniu 54.500 bandeirinhas, com ajuda de voluntários para a montagem, que estampou a imagem do escudo do clube nos setores centrais da Arena antes do apito inicial. O grupo, inclusive, já exibiu um mosaico do técnico Juan Pablo Vojvoda com sua família no ano passado.

“Outro fator muito importante para o Fortaleza é sua torcida. A festa que vimos no Castelão foi algo esplêndido, com 57 mil pessoas, o lindo mosaico feito com as bandeirinhas e em uma grande situação que, realmente, nos dá muito orgulho”, complementa o dirigente.

No quesito premiação, agora, o Fortaleza já embolsou pouco mais de R$ 16 milhões, o que refere-se à fase de grupos (R$ 4,4 milhões), bônus por vitória na 1ª fase (R$ 2,4 milhões), vaga nas oitavas (R$ 2,7 milhões), para as quartas (R$ 2,9 milhões) e semifinal (R$ 3,8 milhões).

Diante de tais conquistas, a equipe também ganha destaque pelo bom desempenho em campo, sendo a que mais marcou gols na Série A deste ano, em 58 jogos. Ao todo, o clube balançou as redes 105 vezes e deixa para trás times como Flamengo (102 gols), Palmeiras (96 gols), Botafogo (92 gols) e Athletico-PR (88 gols).

No Campeonato Brasileiro, o Tricolor está em oitavo lugar, com 32 pontos, e enfrenta o Fluminense no domingo (3) pela 22ª rodada.