Suíça x Espanha: onde assistir ao vivo o jogo da Copa do Mundo Feminina deste sábado, 5

Neste sábado, 5, a Suíça enfrenta a Espanha, às 2h, no estádio Eden Park, em Auckland, na Nova Zelândia. A partida ocorre durante as oitavas de final da Copa do Mundo Feminina 2023.

As duas nações se enfrentam para conquistar a liderança nessa fase decisiva. Após jogar contra grandes rivais, as espanholas pretendem entrar em campo e dominar a posse da bola até conquistar a vitória.

As jogadoras da Suíça também mostraram fortes habilidades de ataque e defesa ao longo da Copa e, agora, esperam ultrapassar qualquer obstáculo para se consagrarem na disputa.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Suíça x Espanha da Copa do Mundo Feminina 2023 hoje?

O jogo deste sábado às 2h entre Suíça x Espanha terá transmissão ao vivo no Cazé TV e Sportv.

Como assistir o jogo Suíça x Espanha online?

A partida será transmitida pelo pelo YouTube, na Cazé TV.