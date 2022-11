Suíça x Camarões: como assistir ao vivo e horário do jogo da Copa do Mundo hoje

Suíça e Camarões se enfrentam nesta quinta-feira, 24, às 7h, no estádio Al Janoub, no Catar. A partida é válida pela primeira rodada do grupo G da Copa do Mundo Fifa 2022.

Pelo grupo do Brasil, Suíça e Camarões entram em campo iniciando seus caminhos na Copa do Mundo. A Suíça vem embalada após garantir a classificação de maneira direta nas eliminatórias europeias, em um grupo com Itália, Irlanda do Norte, Bulgária e Lituânia. A equipe está no grupo do Brasil pela segunda vez consecutiva, onde na ocasião, empatou com a seleção brasileira na estreia da Copa da Rússia.

Já Camarões, considerada o adversário mais fraco do grupo, garantiu a vaga na Copa vencendo a Costa do Marfim em confronto direto. As seleções vinham disputando ponto a ponto na classificação que terminou com a seleção camaronesa a frente. O craque da equipe, o atacante Choupo-Moting do Bayern de Munique, é a principal esperança para a competição.

Que horas começa e onde assistir ao vivo Suiça x Camarões

A partida entre Suíça x Camarões, às 7h, será transmitida pela TV Globo, Globoplay e SporTV.

Onde assistir online e de graça Suiça x Camarões

A partida entre Suíça x Camarões, às 7h, será transmitida ao vivo pela internet e de graça no GloboPlay. A EXAME acompanha a partida em tempo.

Como assistir ao vivo o jogo Suiça x Camarões

A partida entre Suíça x Camarões pode ser assistir na TV aberta na Rede Globo, pela internet no Globoplay, e na TV por assinatura no SporTV. A EXAME acompanha a partida em tempo.

