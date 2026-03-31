Suécia x Polônia: onde assistir hoje, horário e escalações

A Suécia recebe a Polônia nesta terça-feira, 31, na Strawberry Arena, em Solna, com vaga direta na Copa do Mundo 2026 em jogo. O vencedor integra o Grupo F do Mundial, ao lado de Holanda, Japão e Tunísia. Para os suecos, seria a 13ª participação em Copas do Mundo. Para os poloneses, a terceira consecutiva.

A tensão é máxima: quatro anos atrás, as mesmas seleções se enfrentaram na mesma fase. A Polônia levou a vaga ao vencer por 2 a 0 em Chorzów, com gols de Lewandowski e Zielinski. Agora, com a Suécia jogando em casa e embalada por um hat-trick de Viktor Gyökeres na semifinal, o cenário promete ser emocionante.

Como chega a Suécia para o confronto

A Suécia chegou aos playoffs por uma rota alternativa, classificada graças ao bom desempenho na Liga das Nações da UEFA, onde liderou seu grupo. Pela regra da UEFA, além dos 12 segundos colocados das Eliminatórias, outras quatro seleções entram na repescagem com base no ranking geral, priorizando os melhores vencedores de grupo que não se classificaram diretamente e nem ficaram em segundo lugar nas Eliminatórias. A Suécia foi uma dessas seleções.

A semifinal contra a Ucrânia, disputada em campo neutro, na Espanha, mostrou um time transformado. Viktor Gyökeres marcou três gols em uma atuação dominante, e a vitória por 3 a 1 deu à equipe sueca uma injeção de confiança.

A seleção sofreu baixas significativas para a decisão. Alexander Isak, artilheiro do Liverpool, está lesionado e não foi convocado. Dejan Kulusevski também está fora por contusão. O zagueiro Isak Hien, da Atalanta, saiu machucado contra a Ucrânia e foi descartado. O lateral-esquerdo Gabriel Gudmundsson sofreu pancada no joelho e é dúvida.

Como chega a Polônia para o confronto

Com Jan Urban no comando desde julho de 2025, os poloneses terminaram em segundo no Grupo G das eliminatórias, atrás apenas da Holanda. Urban permanece invicto à frente da seleção em oito partidas, com empates contra os próprios holandeses e vitórias sobre Finlândia, Lituânia e Malta.

Na semifinal contra a Albânia, em Varsóvia, a Polônia mostrou resiliência. Após sair atrás no placar, a equipe reagiu no segundo tempo e venceu de virada por 2 a 1, com gols de Lewandowski e Zielinski. Curiosamente, a mesma dupla que decidiu a final da repescagem de 2022 voltou a ser decisiva.

Onde assistir Suécia x Polônia ao vivo

O jogo entre Suécia e Polônia terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela plataforma de streaming Disney+. A partida começa às 15h45 (horário de Brasília), na Strawberry Arena, em Solna, na Suécia, nesta terça-feira, 31.

Prováveis escalações

Suécia (Técnico: Graham Potter)

Nordfeldt; Lagerbielke, Starfelt e Lindelöf; Johansson, Ayari, Karlstrom e Gudmundsson; Elanga, Gyökeres e Nygren.

Polônia (Técnico: Jan Urban)

Grabara; Kedziora, Bednarek e Kiwior; Cash, Szymanski, Zielinski e Skoras; Pietuszewski, Lewandowski e Kaminski.