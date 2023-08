Suécia x Austrália: onde assistir ao vivo o jogo pelo 3º lugar da Copa do Mundo Feminina

Suécia e Austrália se enfrentam neste sábado, 19, às 05h, no Suncorp Stadium, em Brisbane, na Austrália. A partida é válida pelo terceiro lugar da Copa do Mundo Feminina.

Depois da derrota para a Espanha por 2 a 1, as suecas querem garantir o terceiro lugar na Copa do Mundo, para ao menos retornar ao patamar do mundial em 2019. Ao longo do campeonato de 2023, no entanto, a seleção da Suécia fez algumas goleadas: marcou 5 a 0 contra a Itália e a Finlândia e 4 a 1 contra a China.

As anfitriãs foram uma grande revelação: marcaram várias boas vitórias ao longo do mundial: venceram por 4 a 0 do Canadá, atual campeão, 2 a 0 contra a Dinamarca. O título parecia certo, mas as Matildas perderam para a seleção da Inglaterra por 3 a 0 na vaga da final.

Em caso de empate, jogo terá prorrogação e, se necessário, pênaltis.

Onde assistir ao vivo o jogo Suécia x Austrália n a Copa do Mundo Feminina hoje?

O jogo deste sábado, 19, às 05h, entre Austrália e Suécia terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube e Twitch) e FIFA+.

Como assistir o jogo Suécia x Austrália online?

