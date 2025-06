Suécia x Argélia: onde assistir ao vivo e horário do jogo no Amistoso Internacional

Nesta terça-feira, 10 de junho, Suécia e Argélia se enfrentam em mais um Amistoso Internacional. A partida será realizada às 14h, no Strawberry Arena, e terá transmissão ao vivo pelo Disney+.

Esse confronto coloca frente a frente seleções com trajetórias distintas nos últimos anos. A tradicionalmente sólida Suécia, bem organizada, busca recuperar a consistência após uma campanha irregular nas eliminatórias europeias.

Do outro lado, a Argélia, com um futebol ofensivo e dinâmico, procura mostrar seu talento individual, mas ainda é vulnerável na defesa. Ambas as seleções se preparam para suas competições continentais, buscando ajustar estratégias e fortalecer o entrosamento.

Onde assistir ao vivo o jogo Suécia x Argélia?

A partida entre **Suécia x Argélia** terá transmissão ao vivo no **Disney+**, às 14h.

Escalações prováveis

Suécia

Escalação ainda não confirmada.

Argélia

Escalação ainda não confirmada.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.