Suécia x África do Sul hoje: onde assistir ao vivo o jogo da Copa do Mundo Feminina 2023

Suécia e África do Sul se enfrentam neste domingo, 23, às 02h, no estádio Sky Stadium, na cidade de Wellington na Nova Zelândia. A partida é válida pela fase de grupos da Copa do Mundo Feminina 2023.

As meninas da Suécia devem chacoalhar as redes neste domingo. Conhecidas pela força física e pelas vitórias em outras disputas — entre elas o pódio na Copa do Mundo da França, em 2019 —, a seleção é uma das favoritas pelo troféu do campeonato em 2023. Contra o país sul-africano, é esperado um jogo bastante "sufocante".

Do outro lado do campo, a África do Sul também chega guerreira à partida. A seleção venceu as últimas seis partidas da Copa Africana de Nações e conquistou, na época, um título inédito. Essa é a segunda participação das meninas na Copa do Mundo Feminina.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Suécia x África do Sul da Copa do Mundo Feminina 2023 hoje?

O jogo deste domingo, 23, às 02h entre Suécia e África do Sul terá transmissão ao vivo no SporTV, pelo YouTube na Cazé TV e Fifa+.

Como assistir o jogo Suécia x África online?

A partida será transmitida pelo SporTV, que possui transmissão pelo GloboPlay, e pelo YouTube, na Cazé TV e Fifa+.

Quais são os próximos jogos da Suécia?

29/07 – 4h30 – Suécia x Itália

02/08 – 4h – Argentina x Suécia

Quais são os próximos jogos da África do Sul?