Sucesso no esporte, fracasso nos negócios: veja o tamanho da fortuna de Mike Tyson

Considerado uma lenda do boxe, Mike Tyson, de 58 anos, fez sucesso nos ringues na categoria peso-pesado e, ao longo de sua carreira, também se envolveu em projetos diversos no mundos dos negócios e do entretenimento. O ex-lutador também enfrentou momentos difíceis em sua vida profissional e financeira, com empreendimentos que foram do sucesso ao abismo.

Embora a trajetória de Tyson tenha muitos altos e baixos, entre os fãs há uma curiosidade a respeito do patrimônio construído pelo astro do esporte.

Em quase 20 anos no boxe, o norte-americano acumulou uma fortuna de US$ 400 milhões (mais de R$ 2 bilhões, na cotação atual) entre prêmios e patrocínios. No entanto, o atleta acabou perdendo a maior parte desse montante e chegou a declarar falência no início dos anos 2000.

Recentemente, ele conseguiu recuperar parte de seu patrimônio através de novos investimentos, como uma empresa de cannabis, e lutas de exibição. Segundo a imprensa norte-americana, sua fortuna atual é estimada em US$ 10 milhões (cerca de R$ 51 milhões).

Estilo de vida 'mega' luxuoso

Durante sua carreira no esporte, Tyson se destacou por acumular um impressionante recorde de 50 vitórias, seis derrotas e dois empates em 56 lutas. Ele também ficou conhecido pelo seu estilo agressivo dentro do ringue, o que lhe rendeu grandes prêmios em dinheiro, cachês e patrocínios.

De acordo com uma publicação do jornal The New York Times, Tyson ganhou pelo menos US$ 400 milhões antes de enfrentar dificuldades financeiras.

Por outro lado, as controvérsias fora do ringue contribuíram significativamente para as perdas financeiras de Tyson. Ele foi preso por estupro em 1992, cumprindo três anos de pena. Em seguida, em 1999, passou mais três meses na prisão devido a um incidente de trânsito. Esses problemas legais resultaram em custos com processos judiciais, suspensões de lutas e afastaram patrocinadores.

Além disso, Tyson mantinha um estilo de vida extremamente luxuoso, com gastos extravagantes como a compra de tigres siberianos, uma coleção de 111 carros de luxo, e uma mansão com 21 quartos e 24 banheiros.

No mundo dos negócios

Nos últimos anos, Tyson se reinventou como empresário, transformando seu nome em uma marca associada à indústria da cannabis através da "Tyson Holistic". Aproveitando a legalização do consumo recreativo de maconha na Califórnia desde 2018, a empresa gera uma receita mensal de US$ 500 mil.

Além dos investimentos em cannabis, Tyson também fatura com aparições em filmes e lutas de exibição. Recentemente, ele estava programado para enfrentar o youtuber Jake Paul em julho de 2024, um evento agora adiado para novembro e que será transmitido ao vivo pela Netflix.