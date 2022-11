Streaming Fifa+ irá transmitir todos os jogos da Copa do Mundo 2022 no Brasil

A Fifa anunciou nesta quinta-feira, 17, que irá transmitir os 64 jogos da Copa do Mundo do Catar em sua plataforma de streaming Fifa+. A princípio o sinal será liberado apenas para o Brasil e servirá como teste para futuras competições realizadas pela entidade.

De acordo com o colunista Marcelo Rizzo da UOL, o Fifa+ está entre as plataformas oficiais que transmitirá os jogos no Brasil, inclusive reconhecidos pelo Grupo Globo, canais detentores da transmissão. A Fifa escolheu a Live Mode para realizar transmissão, empresa contratada para trazer compradores dos direitos digitais da copa. Equipes de transmissão já estão sendo contratadas para a cobertura dos jogos.

Em parceria com o Youtube, a plataforma dividirá 22 partidas com reações do streamer Casimiro, que também irá transmitir seus jogos em seu canal. O pacote já inclui o primeiro jogo entre Catar e Equador, que ocorrerá esse domingo, 20.

As plataformas digitais pertencente ao Grupo Globo, Globoplay e Ge.com, irão concorrer pela audiência com os jogos exibidos no Fifa+ e Youtube. A Globo manteve exclusividade nas transmissões via TV aberta e fechada, porem perdeu os direitos digitais, que passou a ser dividido com o Fifa+.

Que dia começa a Copa do Mundo 2022?

A Copa do Mundo do Catar acontece entre 20 de novembro e 18 de dezembro. O Mundial será disputado no final do ano por conta das altas temperaturas no Catar.

A partida de abertura será entre o Catar, país anfitrião, e o Equador, no Estádio Al Khor, às 13h no horário de Brasília.

No dia seguinte, Senegal encara a Holanda, a Inglaterra enfrenta o Irã e EUA enfrenta o País de Gales. O Brasil, no Grupo G, estreia contra a Sérvia, no dia 24 de novembro.

