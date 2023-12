STJ nega recurso de Ednaldo Rodrigues e ele segue afastado da presidência da CBF

Ao tribunal, a CBF apresentou uma SLS, que é um tipo de medida que tem que demonstrar haver risco ao interesse público e necessariamente precisa se enquadrar no conceito de poder público. E o entendimento da ministra é de que a CBF é uma entidade de jurídica de direito privado.

Com a decisão, Ednaldo Rodrigues continua afastado como presidente da CBF e quem continua no comando interino é José Periz, presidente do STJD. Nesta terça-feira, Perdiz pediu afastamento temporário do tribunal e se encontrou com Ednaldo dentro da própria CBF.

Ednaldo assumiu entidade em agosto de 2021 em meio a denuncias de assédio sexual contra Rogério Cabloco, presidente na ocasião. Na época, o dirigente pegou uma Seleção Brasileira com técnico e coordenador escolhidos pela gestão anterior, que no caso era Tite, hoje treinador do Flamengo.

Por que Ednaldo Rodrigues foi deposto da CBF?

Em 2018, o MPRJ moveu uma ação contra a CBF por entender que o estatuto da entidade estava em desacordo com a Lei Pelé, que previa peso igualitário entre federações e clubes. Porém, no meio do caminho, o então presidente da CBF, Rogério Caboclo, foi afastado do cargo por causa de denúncias de assédio sexual.

Ednaldo Rodrigues, que era vice à época, assumiu como interino e negociou o TAC com o MPRJ. A eleição de Caboclo foi anulada, outra marcada e o próprio Ednaldo eleito.