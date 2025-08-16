Sport x São Paulo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Sport e São Paulo se enfrentam neste sábado, 16 de agosto, às 18h30, na Ilha do Retiro. O jogo terá transmissão ao vivo pela Record, CazéTV e Premiere.

O São Paulo vem de um bom momento na temporada. Já são seis jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, sendo cinco vitórias seguidas, que fizeram a equipe de Hernán Crespo deixar a parte de baixo da tabela e se aproximar do G6. Contudo, a cabeça do Tricolor está, neste momento, na Libertadores. No meio de semana, o Soberano encara o Atlético Nacional, pelas oitavas de final da competição, no Morumbi, após empatar sem gols na Colômbia.

Com isso, Crespo deve mandar uma equipe alternativa para o duelo em Recife. Os meio-campistas Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) e Oscar (fratura na coluna lombar), além dos atacantes Calleri (cirurgia no joelho esquerdo) e Ryan Francisco (cirurgia no joelho esquerdo), ainda não têm previsão de retorno. Além disso, Lucas Ferreira e Jandrei deixaram o clube recentemente. O time do São Paulo, portanto, deve ser composto principalmente por reservas para enfrentar o Sport.

Por outro lado, o Sport busca a segunda vitória consecutiva, algo que não acontece desde março, quando ainda disputava o Campeonato Pernambucano. Apesar de ainda amargar a lanterna da competição, o time de Daniel Paulista vive um momento de evolução, com quatro jogos sem perder, incluindo três empates. Contudo, a situação no Brasileirão ainda é delicada e o Sport precisa de uma campanha de campeão para escapar do rebaixamento.

Prováveis escalações:

Sport (Técnico: Daniel Paulista)

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Carius; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho e Derik Lacerda.

São Paulo (Técnico: Hernán Crespo)

Young, Alan Franco, Igão e Sabino; Maik, Luan, Pablo Maia, Rodriguinho e Patryck; Ferreira (Tapia) e André Silva (Dinenno).

Onde assistir ao vivo o jogo Sport x São Paulo?

Como assistir online o jogo do Sport x São Paulo?

Você pode assistir à partida online pela CazéTV e Premiere.