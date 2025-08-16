Esporte

Sport x São Paulo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

A partida entre Sport e São Paulo é válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 10h40.

Última atualização em 16 de agosto de 2025 às 10h43.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

Sport e São Paulo se enfrentam neste sábado, 16 de agosto, às 18h30, na Ilha do Retiro. O jogo terá transmissão ao vivo pela Record, CazéTV e Premiere.

O São Paulo vem de um bom momento na temporada. Já são seis jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, sendo cinco vitórias seguidas, que fizeram a equipe de Hernán Crespo deixar a parte de baixo da tabela e se aproximar do G6. Contudo, a cabeça do Tricolor está, neste momento, na Libertadores. No meio de semana, o Soberano encara o Atlético Nacional, pelas oitavas de final da competição, no Morumbi, após empatar sem gols na Colômbia.

Com isso, Crespo deve mandar uma equipe alternativa para o duelo em Recife. Os meio-campistas Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) e Oscar (fratura na coluna lombar), além dos atacantes Calleri (cirurgia no joelho esquerdo) e Ryan Francisco (cirurgia no joelho esquerdo), ainda não têm previsão de retorno. Além disso, Lucas Ferreira e Jandrei deixaram o clube recentemente. O time do São Paulo, portanto, deve ser composto principalmente por reservas para enfrentar o Sport.

Por outro lado, o Sport busca a segunda vitória consecutiva, algo que não acontece desde março, quando ainda disputava o Campeonato Pernambucano. Apesar de ainda amargar a lanterna da competição, o time de Daniel Paulista vive um momento de evolução, com quatro jogos sem perder, incluindo três empates. Contudo, a situação no Brasileirão ainda é delicada e o Sport precisa de uma campanha de campeão para escapar do rebaixamento.

Prováveis escalações:

Sport (Técnico: Daniel Paulista)

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Carius; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho e Derik Lacerda.

São Paulo (Técnico: Hernán Crespo)

Young, Alan Franco, Igão e Sabino; Maik, Luan, Pablo Maia, Rodriguinho e Patryck; Ferreira (Tapia) e André Silva (Dinenno).

Onde assistir ao vivo o jogo Sport x São Paulo?

O jogo entre Sport e São Paulo, neste sábado, 16 de agosto, às 18h30, terá transmissão ao vivo pela Record, CazéTV e Premiere.

Como assistir online o jogo do Sport x São Paulo?

Você pode assistir à partida online pela CazéTV e Premiere.

Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogosSão Paulo Futebol Clube

Mais de Esporte

Fluminense x Fortaleza: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Mallorca x Barcelona: onde assistir, horário e escalações do Campeonato Espanhol

Premier e La Liga: como os direitos de transmissão engordam o caixa das maiores ligas do muundo

Wolves x Manchester City: onde assistir, horário e escalações da Premier League

Mais na Exame

Mundo

Trump diz que Ucrânia deveria fechar um acordo após cúpula com Putin acabar sem cessar-fogo

Esporte

Premier e La Liga: como os direitos de transmissão engordam o caixa das maiores ligas do muundo

Carreira

LinkedIn revela: profissão antiga é destaque no ranking de empregos em alta no Brasil

Future of Money

Com que narrativas dá para lucrar neste ciclo do mercado de criptomoedas?