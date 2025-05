Sport x Internacional: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

O Sport e o Internacional se enfrentam neste domingo, 25, às 16h, na Ilha do Retiro, em Recife, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A partida terá transmissão ao vivo na Globo, para os estados de Pernambuco e Rio Grande do Sul, e no Premiere para todo o Brasil.

De volta à elite do futebol nacional, o Sport tenta impor sua força como mandante para se afastar da zona de rebaixamento. Já o Internacional busca somar pontos fora de casa para se manter entre os primeiros colocados da tabela e embalar no campeonato.

Onde assistir ao vivo o jogo do Sport x Internacional hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, às 16h, entre Sport e Internacional terá transmissão ao vivo na Globo (PE e RS) e no Premiere.

Como assistir online o jogo do Sport x Internacional hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, com acesso ao sinal da Globo e do Premiere.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.