Sport x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

O Sport e o Cruzeiro se enfrentam neste domingo, 11, às 16h, no Estádio Adelmar da Costa Carvalho, conhecido como Ilha do Retiro, em Recife. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo no Premiere.

O Sport tenta fazer valer o mando de campo para somar pontos importantes e se afastar das últimas posições da tabela. Já o Cruzeiro, embalado por uma sequência positiva, busca mais uma vitória fora de casa para seguir entre os primeiros colocados do campeonato.

Onde assistir ao vivo o jogo Sport x Cruzeiro hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, 16h, entre Sport e Cruzeiro terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo Sport x Cruzeiro hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay, com acesso liberado para assinantes do Premiere.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.