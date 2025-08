Sport x Bahia: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

A partida entre Sport e Bahia acontece neste sábado, 2 de agosto, às 16h, na Ilha do Retiro, em Recife (PE), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Sport segue em busca da sua primeira vitória no campeonato, ocupando a lanterna da tabela com apenas 5 pontos em 15 jogos disputados.

Já o Bahia, que está na quarta posição com 28 pontos, busca manter a sua sequência invicta de cinco jogos sem derrotas no Brasileirão. A equipe comandada por Rogério Ceni chega para este confronto com moral e bastante confiança.

Onde assistir ao vivo o jogo do Sport x Bahia hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste sábado, 2 de agosto, entre Sport e Bahia terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo do Sport x Bahia hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.

Escalações Prováveis