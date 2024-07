Sport x América-MG: onde assistir e horário pelo Brasileirão Série B

O Sport recebe o América-MG neste sábado, 13, às 17h, na Ilha do Retiro, em Recife. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro Série B e terá transmissão na TV Brasil, Canal GOAT e Premiere, além de estar disponível online no Globoplay e Canal GOAT (YouTube).

O Sport está na 4ª posição com 23 pontos e busca uma vitória para se firmar no G-4. O América-MG, líder da competição com 25 pontos, tenta manter a liderança após uma vitória e um empate nos últimos jogos.

Onde assistir ao vivo o jogo do Sport x América-MG hoje pelo Brasileirão Série B?

O jogo deste sábado, 17h, entre Sport e América-MG terá transmissão ao vivo na TV Brasil, Canal GOAT e Premiere.

Como assistir online o jogo do Sport x América-MG hoje?

Você pode assistir a partida online no Globoplay e Canal GOAT (YouTube).

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.