Sport Fino: Novo terceiro uniforme do Leão homenageia Ariano Suassuna

Em parceria com a Umbro, o Sport lança oficialmente, nesta sexta-feira, 4, o terceiro uniforme do Clube para a temporada 2023-2024. O novo padrão do Clube homenageia Ariano Suassuna, lendário escritor, dramaturgo, filósofo, artista plástico e icônico torcedor do Leão.

A reverência a Ariano parte do traje ‘Sport Fino’, clássica vestimenta dele composta por um casaco preto e uma camisa vermelha em, claro, alusão às cores do Clube. Confira mais imagens e detalhes abaixo.

"Um torcedor ilustre do clube, que sempre defendeu a cultura nordestina e as cores do Sport, merecia uma homenagem digna de suas obras e grandeza", comentou o presidente do Sport, Yuri Romão.

Baseada no preto, como o casaco de Suassuna, e com uma faixa central vermelha na vertical, a nova camisa do Leão também resgata o dom artístico do seu homenageado. Mas vai ainda além e conta com pictogramas característicos das obras do autor espalhadas pelo manto, que exaltam tanto o seu estilo próprio como a cultura nordestina – e do Leão.

As fontes escolhidas para as numerações e nomes nas costas também contam com tal inspiração literária, e remete-se diretamente à estética criada pelo imortal da Academia Brasileira de Letras responsável por obras-primas como “Auto da Compadecida”, “O Santo e a Porca”, “A Pedra do Reino”, dentre vários outros.

Para deixar a camisa ainda mais especial, uma etiqueta estilizada como um livro traz Ariano Suassuna na capa junto à célebre e certeira frase “Felicidade é torcer pelo Sport”, sua assinatura e seu ano de nascimento ao lado do símbolo do infinito. A icônica frase, apenas uma de suas muitas declarações de amor ao Sport, também aparece na parte interna da gola, que é em estilo polo.

Ariano Suassuna e o Sport

Apesar de ter nascido na Paraíba, em 1927, foi no Recife que Ariano Suassuna fincou raízes, chegando aos 15 anos de idade para estudar. Formou-se em Direito, em Filosofia e em Sport Club do Recife. Viu que a vida tem de belo a oferecer e fez do Leão uma razão para viver. Um eterno símbolo de orgulho que levava consigo a todos os cantos. Sempre de preto e vermelho, sempre com muitos encantos. Daí vem um pouco da inspiração para este novo manto.

Venda

O novo terceiro uniforme do Sport começa a ser vendida virtualmente nesta sexta-feira, 4, e presencialmente no sábado, 5, tanto pelas lojas oficiais do Leão (cazadosport.com.br) e pelas lojas da Umbro Brasil (http://umbro.com.br). As camisas chegam nas versões masculina e feminina, assim como júnior e infantil.