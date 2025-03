Sorteio Libertadores 2025: veja horário e onde assistir; potes já foram definidos

A fase de grupos da Copa Libertadores da América 2025 será oficialmente definida nesta segunda-feira, 17 de março, com o sorteio das chaves. O evento ocorre às 20h (horário de Brasília) diretamente da sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

Os potes foram definidos na última sexta-feira, 14, tanto para a Libertadores quanto para a Copa Sul-Americana. Os clubes brasileiros que participam são: Botafogo, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Internacional, Bahia e Fortaleza.

Onde assistir ao sorteio da Libertadores 2025?

Os torcedores poderão acompanhar a cerimônia ao vivo pelos canais oficiais da Conmebol no YouTube, além das transmissões na ESPN (TV fechada) e no Disney+ (streaming). O sorteio definirá o caminho das equipes na competição mais prestigiada do futebol sul-americano.

Veja os times brasileiros no sorteio da Libertadores?

O Brasil terá sete representantes no torneio:

Botafogo (atual campeão, que estará no Grupo A);

Palmeiras ;

Flamengo ;

São Paulo;

Internacional;

Fortaleza;

Bahia.

Como funciona o sorteio da Libertadores?

O formato segue a tradição: o Botafogo será automaticamente alocado no Grupo A, e os demais cabeças de chave serão distribuídos entre os Grupos B a H. Em seguida, os clubes dos potes 2, 3 e 4 são sorteados para completar as chaves.

A principal regra é que times do mesmo país não podem cair no mesmo grupo, exceto no caso das equipes que avançaram da fase preliminar.

Veja a divisão dos potes para o sorteio da Libertadores 2025