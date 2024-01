Sorteio da Copa do Brasil 2024: onde assistir ao vivo e horário

Nesta terça-feira, 30, acontece o sorteio dos confrontos da 1ª fase da Copa do Brasil de 2024. O evento será realizado na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), às 15h.

O processo de seleção reunirá 80 clubes e determinará os 40 confrontos desta etapa inicial da competição, assim como os mandantes das partidas da 2ª fase.

A Copa do Brasil envolve a participação total de 92 clubes. Os 12 que já foram classificados, assim como aqueles que integram a CONMEBOL Libertadores, ingressam na competição a partir da 3ª fase.

Na 1ª fase, os duelos serão decididos em jogo único, com o time posicionado inferiormente no ranking da CBF sendo o mandante da partida.

O vencedor da partida avança automaticamente para a fase seguinte, e o time visitante também possui a vantagem do empate.

Nas próximas etapas do torneio, os confrontos das oitavas de final também serão determinados por sorteio. A partir das quartas de final, os jogos seguirão o formato de chaveamento.

Os potes e os confrontos na 1ª fase são organizados com base na posição dos times nos rankings, sendo os mais bem colocados nos potes A, B, C e D, enquanto os menos favorecidos estão nos potes E, F, G e H. O chaveamento seguirá a ordem: clubes do pote A enfrentarão clubes do pote E; clubes do pote B enfrentarão clubes do pote F; clubes do pote C enfrentarão clubes do pote G; e clubes do pote D enfrentarão clubes do pote H.

Confira os clubes que estão em cada pote:

POTE A

Corinthians-SP

Atlético-GO

Fortaleza-CE

Cruzeiro-MG

América-MG

Cuiabá-MT

Internacional-RS

Coritiba-PR

Bahia-BA

Vasco da Gama-RJ

POTE E

ASA-AL

Souza-PB

Real Noroeste-ES

Fluminense-PI

União-MT

Águia de Marabá-PA

Moto Club-MA

Cianorte-PR

Maringá-PR

Marcílio Dias-SC

POTE B

Juventude-RS

Tombense-MG

Sport-PE

Ituano-SP

CRB-AL

Operário-PR

Criciúma-SC

ABC-RN

Sampaio Corrêa-MA

Remo-PA

POTE F

Operário-MT

Operário-MS

Humaitá-AC

Porto Velho-RO

Trem-AP

Anápolis-GO

São Luiz-RS

Rio Branco-AC

Treze-PB

Iguatu-CE

POTE C

Botafogo-SP

Confiança-SE

Brusque-SC

Ferroviário-CE

Paysandu-PA

Brasiliense-DF

Volta Redonda-RJ

América-RN

Ypiranga-RS

Aparecidense-GO

POTE G

Athletic Club-MG

Murici-AL

Nova Venécia-ES

River-PI

Maranhão-MA

Sampaio-RR

Itabaiana-SE

Villa Nova-MG

Costa Rica-MS

Ji-Paraná-RO

POTE D

Amazonas-AM

Retrô-PE

São Raimundo-RR

Caxias-RS

Jacuipense-BA

FC Cascavel-PR

Tocantinópolis-TO

São Bernardo-SP

Portuguesa-RJ

Nova Iguaçu-RJ

POTE H

Real Brasília-DF

Itabuna-BA

Água Santa-SP

Petrolina-PE

Portuguesa Santista-SP

Manauara-AM

Audax-RJ

Capital-TO

Olaria-RJ

Independente-AP

Onde assistir ao sorteio da Copa do Brasil 2024?

A transmissão ao vivo da cerimônia será feita pela CBF TV de forma online.