Socios.com leva torcedores do Bahia para jogo do Manchester City na Inglaterra; veja como participar

Após o City Football Group concluir a compra da SAF do Bahia em maio de 2023, o time de Salvador passou a ser uma espécie de “irmão mais novo” dos Blues de Manchester.

E para celebrar esse novo momento o clube preparou ativações que reunirão futebol e música para destacar a identidade única da Bahia e a Socios.com, principal plataforma de engajamento e recompensas de fãs no mundo e parceira dos dois clubes, decidiu premiar dois torcedores do Esquadrão Baiano com uma viagem (com tudo incluso) para acompanhar ao vivo a ativação e ainda assistir ao jogo da equipe de Pep Guardiola, pela Premier League, na Inglaterra contra o Fulham.

O principal requisito para participar da campanha que premiará a viagem é possuir ao menos 5 Fan Tokes do EC Bahia ($BAHIA), disponíveis no app da Socios.com.

Para quem ainda não está familiarizado com a tecnologia, Marina Fagali, Gerente de Relações Públicas da Socios.com no Brasil e Portugal, explica que os Fan Tokens são como chaves digitais de acesso que desbloqueiam funções do aplicativo e permitem o resgate de prêmios, recompensas e experiências exclusivas.

“Estamos muito contentes em poder proporcionar ao torcedor do Bahia um momento único e inesquecível, que será essa experiência de visitar a estrutura do Manchester City, um clube parceiro da Socios.com e do Bahia. Essa é a maior utilidade que um Fan Token pode ter e é como a gente tem revolucionado o engajamento dos torcedores e fãs de esporte em todo o mundo”, conta Marina.

“Por exemplo, nessa campanha do Bahia, apenas torcedores que possuam ao menos 5 Fan Tokens $BAHIA poderão concorrer à viagem. Vale dizer também que os Fan tokens não são gastos, ou seja, não são meios de pagamento. Eles apenas permitem que o torcedor esteja elegível a participar de determinadas campanhas e experiências. Uma vez comprados, ficam para sempre em sua carteira, a não ser que você decida vendê-los. Então, quem tem os Fan Tokens do Bahia não vai perdê-los para poder concorrer à viagem”, informa a Gerente de Relações Públicas da Socios.com.

Ainda não tem os Fan Tokens $BAHIA? Veja o passo a passo para comprar:

Baixe o app da Socios.com e faça login utilizando seu número de telefone; Clique em $CHZ, na home do app; Siga as instruções para comprar seus $CHZ, a moeda da Socios.com, pelo meio de pagamento da sua preferência; Clique em ESPORTES e depois selecione FUTEBOL. A seguir, selecione o Bahia; Insira quantos Fan Tokens você deseja comprar e use $CHZ para fazer sua compra; Feito! A quantidade indicada aparecerá na sua CARTEIRA dentro do app. Depois disso, você já pode participar do resgate da viagem para a Inglaterra.

Como será a viagem?

Roda de capoeira dentro do estádio, corredor de timbaleiros para os jogadores e show de Carlinhos Brown. Essas são apenas algumas das experiências que os torcedores que possuem os Fan Tokens do clube irão vivenciar em Manchester. Confira algumas das experiências que a Socios.com proporcionará:

Um tour pelo Etihad Stadium;

Fotos com os troféus da equipe inglesa;

Assistir a uma partida do Manchester City pela Premier League no camarote do clube;

Conhecer o Etihad Campus, Centro de Treinamentos do Manchester City.

A Socios.com é a criadora dos Fan Tokens e hoje líder em tecnologia para engajamento de fãs do esporte no mundo. Com mais de 2 milhões de usuários, a empresa vem revolucionando o senso de comunidade e o engajamento dos fãs de esporte através da tecnologia blockchain e dos princípios da Web3. A empresa já organizou diversas experiências com os maiores clubes de futebol do mundo e tem empoderado milhões de fãs na relação de construção de marca comunidade de seus clubes do coração.

Alguns exemplos do que a empresa já fez pelo Brasil passam pelo "Jogo do Penta" em que torcedores do Flamengo entraram em campo na Gávea com seus ídolos do pentacampeonato brasileiro de 1992 para uma partida amistosa com direito a arbitragem, uniformes e transmissão na FlaTV, ou com o Atlético-MG, em que os torcedores que têm o Fan Token do clube puderam escolher o design do ônibus da delegação. Já os detentores do Fan Token do São Paulo ($SPFC) puderam resgatar um jantar especial com o ídolo uruguaio Diego Lugano e a chave do camarote da Socios.com no Morumbi para assistir a final da Sul-Americana de 2022 com mais 30 amigos.

Os corinthianos, por sua vez, tiveram a oportunidade de recriar um gol histórico ao lado de Danilo, campeão mundial. Já os torcedores do Palmeiras, que esgotaram o Fan Token $VERDAO em menos de 12h após o lançamento, poderão resgatar em breve a oportunidade de treinar cobranças de Pênalti com Raphael Veiga. Além dos principais clubes brasileiros, a Sócios.com também desenvolveu os Fan Tokens do PSG, Juventus, Manchester City, Barcelona, Inter de Milão, Milan, Galatasaray e de outros esportes como Fórmula 1, UFC, tênis e rugby.