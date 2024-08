Skate hoje nas Olimpíadas: veja horário e onde assistir nesta terça-feira, 06

As atletas Raicca Ventura e Isa Pacheco competem nesta terça-feira, 06 de agosto, nas classificatórias femininas de skate nas Olimpíadas de Paris 2024. A competição começará às 07h30, com transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV e disponível online no CazéTV no YouTube.

O skate é uma modalidade que combina técnica, criatividade e destreza, onde atletas realizam manobras complexas em pistas ou ruas. Recentemente incluído no programa olímpico, o skate tem atraído a atenção de novos fãs e mostrando talentos promissores do Brasil, um país com forte tradição na modalidade.

Que horas começa o skate nas Olimpíadas 2024 hoje

, terça-feira, (06)?

A competição de skate feminino começará às 07h30, com transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV e CazéTV.

Onde assistir online ao skate feminino hoje, terça-feira (06)?

Você pode assistir à competição online pelo CazéTV no YouTube.

Onde assistir ao vivo ao skate feminino hoje, terça-feira (06)?

A competição de skate feminino terá transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV e CazéTV.

Quais brasileiras vão competir no skate hoje?

Raicca Ventura e Isa Pacheco são as brasileiras que competem hoje nas classificatórias femininas de skate.

Rayssa Leal vai competir hoje?

Não. A modalidade que será transmitida nesta terça-feira, 06 de agosto, é de skate park. Rayssa Leal participou somente do skate street e recebeu uma medalha de bronze.

