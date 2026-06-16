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Fase de grupos copa 2026

'Show de Truman'? Dupla recebe R$ 250 mil para assistir a todos os jogos da Copa do Mundo

Selecionados para um projeto da Fox Sports norte-americana, Austin Franklin e Kevin Akoto estão acompanhando todas as partidas enquanto são gravados

Austin Franklin e Kevin Akoto: a dupla é paga para assistirem todos os jogos da Copa (Reprodução/Instagram/@foxone)

Austin Franklin e Kevin Akoto: a dupla é paga para assistirem todos os jogos da Copa (Reprodução/Instagram/@foxone)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 16 de junho de 2026 às 16h36.

Última atualização em 16 de junho de 2026 às 16h38.

Já pensou ganhar dinheiro para assistir a todos os 104 jogos da Copa do Mundo de 2026? Pois foi isso que aconteceu com dois criadores de conteúdo.

Austin Franklin e Kevin Akoto, que foram selecionados em um projeto da Fox Sports norte-americana, receberão cerca de US$ 50 mil (em torno de R$ 250 mil) cada para acompanharem as partidas enquanto são gravados em um estúdio de vidro na Times Square, nos Estados Unidos.

Eles foram os escolhidos entre milhares de candidatos que enviaram vídeos nas redes sociais se candidatando ao experimento. Assim, a dupla terá suas reações gravadas durante os duelos e ambos estarão criando conteúdo para as redes sociais e interagindo com os fãs durante todo o torneio.

Tem sido uma experiência muito parecida com o filme 'Show de Truman', onde o personagem de Jim Carrey tinha seu cotidiano filmado e transmitido para milhões de pessoas. "Às vezes, esqueço que estamos aqui. Estou assistindo a um jogo por alguns minutos e, de repente, olho para o Kevin e vejo pessoas em cima de mim. É tipo: ‘Meu Deus!’. Na maior parte do tempo, tem umas 30 pessoas nos observando, assistindo aos jogos. É uma experiência estranha”, revelou Franklin ao The Guardian.

Acho que estamos tentando nos manter autênticos durante todo o processo. Então, trata-se de encontrar o equilíbrio entre garantir que estejamos envolvidos com o jogo e, ao mesmo tempo, mostrar o que estamos fazendo”, acrescentou Akoto.

Estúdio na Times Square

Apesar da maratona de jogos, o estúdio foi pensado para oferecer toda a comodidade a Austin Franklin e Kevin Akoto. Eles recebem pratos inspirados em cada nação participante e tudo o que precisam para assistir as 104 partidas.

Além disso, a dupla chama a atenção em uma das vias mais movimentadas da cidade de Nova York e vem gerando interação com os fãs e espectadores da Copa do Mundo.

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