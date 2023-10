Sevilla x Real Madrid: onde assistir, escalações e horário do jogo pela La Liga

Sevilla e Real Madrid se enfrentam neste sábado, 21, às 13h30, no estádio do Rámón Sánchez-Pizjuan em Sevilla, na Espanha. A partida é válida pela 10ª rodada de La Liga.

Na liderança do campeonato, o Real Madrid entra em campo mirando manter a boa fase. Os Merengues venceram o Osasuna na última rodada, com show do meia Bellingham que é artilheiro da equipe no momento.

Do outro lado, o Sevilla, busca reencontrar o caminho das vitórias. A equipe não vence a três jogos e ocupa atualmente a 14ª colocação, com oito pontos.

Escalação do Sevilla contra o Real Madrid

Nyland; Navas, Bade, Ramos, Pedrosa; Rakitic, Sow; Ocampos, Suso, Lukebakio; En-Nesyri.

Escalação do Real Madrid contra o Sevilla

Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga; Valverde, Tchouameni, Kroos; Bellingham; Joselu, Vinicius

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Real Madrid hoje pela La Liga?

O jogo deste sábado, às 18h30, entre Sevilla e Real Madrid terá transmissão exclusiva na ESPN 2 e Star+.

Como assistir online Sevilla x Real Madrid hoje?

Você pode assistir a partida online através do Star+

