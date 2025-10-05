Sevilla x Barcelona: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela La Liga

Repórter
Publicado em 5 de outubro de 2025 às 06h00.
O Sevilla recebe o Barcelona neste domingo, 5 de outubro, às 11h15, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilla. O duelo terá transmissão ao vivo pelo serviço de streaming Disney+.
Por outro lado, o Barcelona chega embalado com uma sequência de vitórias e abriu esta 8ª rodada na liderança do Espanhol. O time tem 19 pontos em sete partidas, está invicto nesta edição de La Liga e vem de um triunfo sobre a Real Sociedad na competição.
No entanto, o Barça vem de uma derrota por 2 a 1 para o PSG, em casa, pela 2ª rodada da fase de liga da Champions, no meio de semana.
Além disso, o clube informou na última sexta-feira (3) que o atacante Lamine Yamal sofreu uma nova lesão na parte do púbis e deve desfalcar o time por até três semanas. Assim, ele se junta a Raphinha, Joan García, Fermín López, Ter-Stegen e Gavi, no departamento médico.
