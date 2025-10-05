Sevilla x Barcelona: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela La Liga

O Sevilla recebe o Barcelona neste domingo, 5 de outubro, às 11h15, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilla. O duelo terá transmissão ao vivo pelo serviço de streaming Disney+.

Por outro lado, o Barcelona chega embalado com uma sequência de vitórias e abriu esta 8ª rodada na liderança do Espanhol. O time tem 19 pontos em sete partidas, está invicto nesta edição de La Liga e vem de um triunfo sobre a Real Sociedad na competição.

No entanto, o Barça vem de uma derrota por 2 a 1 para o PSG, em casa, pela 2ª rodada da fase de liga da Champions, no meio de semana.

Além disso, o clube informou na última sexta-feira (3) que o atacante Lamine Yamal sofreu uma nova lesão na parte do púbis e deve desfalcar o time por até três semanas. Assim, ele se junta a Raphinha, Joan García, Fermín López, Ter-Stegen e Gavi, no departamento médico.

Prováveis Escalações:

Sevilla (Técnico: Matías Almeyda):

Vlachodimos;

Carmona, Azpilicueta, Cardoso, Marcão e Suazo;

Agoumé e Batista Mendy;

Alexis Sánchez, Ruben Vargas e Isaac Romero.

Barcelona (Técnico: Hansi Flick):

Szczesny;

Koundé, Eric García, Cubarsí e Balde;

De Jong, Pedri e Dani Olmo;

Lamine Yamal, Ferrán Torres (Rashford) e Lewandowski.

Onde assistir ao vivo o jogo do Sevilla hoje pela La Liga?

