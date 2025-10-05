Esporte

Sevilla x Barcelona: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela La Liga

A partida entre Sevilla e Barcelona é válida pela 8ª rodada do Campeonato Espanhol (La Liga)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 06h00.

O Sevilla recebe o Barcelona neste domingo, 5 de outubro, às 11h15, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilla. O duelo terá transmissão ao vivo pelo serviço de streaming Disney+.

Por outro lado, o Barcelona chega embalado com uma sequência de vitórias e abriu esta 8ª rodada na liderança do Espanhol. O time tem 19 pontos em sete partidas, está invicto nesta edição de La Liga e vem de um triunfo sobre a Real Sociedad na competição.

No entanto, o Barça vem de uma derrota por 2 a 1 para o PSG, em casa, pela 2ª rodada da fase de liga da Champions, no meio de semana.

Além disso, o clube informou na última sexta-feira (3) que o atacante Lamine Yamal sofreu uma nova lesão na parte do púbis e deve desfalcar o time por até três semanas. Assim, ele se junta a Raphinha, Joan García, Fermín López, Ter-Stegen e Gavi, no departamento médico.

Prováveis Escalações:

Sevilla (Técnico: Matías Almeyda):

  • Vlachodimos;
  • Carmona, Azpilicueta, Cardoso, Marcão e Suazo;
  • Agoumé e Batista Mendy;
  • Alexis Sánchez, Ruben Vargas e Isaac Romero.

Barcelona (Técnico: Hansi Flick):

  • Szczesny;
  • Koundé, Eric García, Cubarsí e Balde;
  • De Jong, Pedri e Dani Olmo;
  • Lamine Yamal, Ferrán Torres (Rashford) e Lewandowski.

Onde assistir ao vivo o jogo do Sevilla hoje pela La Liga?

O jogo entre Sevilla e Barcelona, neste domingo, 5 de outubro, terá transmissão ao vivo pelo serviço de streaming Disney+.

Como assistir online o jogo do Sevilla hoje?

Você pode assistir à partida online pelo serviço de streaming Disney+.

 

