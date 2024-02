Sevilla vai selecionar jogadores com inteligência articial desenvolvida pela IBM

A IBM e o Sevilla FC anunciaram nesta semana o Scout Advisor, uma ferramenta de inteligência articial generativa, para que o seu departamento de scouting tenha acesso a dados mais abrangentes na identificação e avaliação de atletas em futuras contratações.

Construído a partir do watsonx, a plataforma de IA e dados da IBM projetada para empresas, o Scout Advisor do Sevilla FC será integrado ao atual conjunto de aplicativos existentes com o uso intensivo de dados proprietários.

“Nossa equipe de olheiros e analistas está comprometida em encontrar os melhores jogadores para apoiar o sucesso do nosso time e trabalhou incansavelmente para construir um banco de dados impressionante de relatórios de jogadores, e agora, com o apoio da IBM, podemos usar esse ativo em todo o seu potencial. Isto nos dá uma vantagem significativa no processo de recrutamento de jogadores, permitindo encontrar os melhores jogadores para nossa equipe continuar a melhorar o desempenho em campo”, diz José María del Nido Carrasco, presidente do Sevilla FC.

O departamento de dados do Sevilla FC trabalhou com a equipe de Client Engineering da IBM para construir o Scout Advisor, aproveitando o processamento de ferramentas modernas para pesquisar e analisar grandes quantidades de informações presentes nos bancos de dados do clube e, assim, avaliar possíveis contratações. Isso inclui dados quantitativos dos jogadores, como altura e peso, velocidade, número de gols ou minutos jogados, e dados qualitativos não estruturados, como a análise textual incluída em mais de 200 mil relatórios de olheiros.

"Há alguns anos existe um movimento de usar a tecnologia a favor dos executivos do futebol na categoria profissional, e várias plataformas surgiram e tem ocupado cada vez mais espaço, mas vale uma reflexão: maginem então quando tratamos de categorias de base, como ter esses dados na palma da mão? Somos o país que mais exporta talentos para o mundo e ainda tentamos apresentar atletas através de WhatsApp. Vários atletas potenciais se perdem por falta de visibilidade e temos um ROI (retorno sobre investimento) baixíssimo sobre os atletas formados nas bases dos clubes. Há dois anos estamos trabalhando em um projeto para dar escalabilidade à essa profissão e ajudar os atletas e clubes a nível mundial de acharem com mais facilidade os perfis buscados, além de ser uma ferramenta extraordinária para colaborar no pilar de transformação social quando se trata de ESG", analisa, com profundidada, Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo.

Usando os prompts linguísticos dos olheiros do Sevilla FC, que descrevem as principais características dos jogadores procurados, o Scout Advisor gera listas de candidatos selecionados com base nos requisitos estabelecidos e resume um conjunto completo de relatórios para cada jogador individual. Além disso, o Scout Advisor vincula cada jogador aos próprios aplicativos de dados do Sevilla FC para obter insights detalhados a partir de dados quantitativos de desempenho.

"Os departamentos de observação são geralmente tratados pelos seus membros como departamentos de 'frustração', já que pouco do muito que produzem acaba sendo levado em consideração. Muitos são criados apenas para 'dar satisfação'. Imprensa e torcida, sugerindo que o clube contrata confirme determinados critérios, mesmo quando não o faz. Uma ferramenta que consiga interpretar avaliações subjetivas, e "cruzar" essas com dados objetivos, pode ser de grande valia para os observadores. Inteligência Artificial não vai eliminar bons profissionais, mas vai redefinir quais serão os tidos como bons", argumenta Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil. A empresa de entretenimento norte-americana, comandada pelo cantor Jay-Z, se tornou acionista majoritária e controladora da TFM Agency, companhia com mais de vinte anos de experiência no futebol mundial e que gerencia as carreiras de Vini Jr, Lucas Paquetá, Endrick e Gabriel Martinelli.

As decisões de recrutamento de atletas em equipes esportivas de elite – especialmente no futebol – envolvem investimentos multimilionários, contratos de longo prazo e altos níveis de incerteza sobre o desempenho e o retorno do investimento. Tradicionalmente, o recrutamento de jogadores tem se baseado em uma combinação de observação humana subjetiva e análise manual de dados. No entanto, essa abordagem tem várias limitações, pois é demorada e considera apenas um número limitado de fatores.

"Assim como trabalho iniciado pelo Sevilla junto à IBM, acredito que as IAs ocuparão um papel importante dentro dos departamentos de scout dos clubes, uma vez que conseguirá analisar um volume de dados muito maior do que o analisado hoje, e ainda trará a possibilidade de realizar análises preditivas de atletas com base em dados de seus desempenhos ou em comparativo com outros atletas. O uso da IA poderá agregar não só na formação de novos jogadores, mas também no auxílio de escolha dos clubes em contratações", aponta Renan Borges, head de tecnologia da Agência End to End, empresa que conecta o torcedor à sua paixão e é um hub de soluções e engajamento para o mercado esportivo.

A equipe de olheiros do Sevilla FC, já amplamente reconhecida por seu enorme banco de dados de avaliações qualitativas de jogadores, atraiu a atenção global pelo histórico bem-sucedido de identificar as estrelas em ascensão do futebol. Além disso, o clube espanhol, que revelou o craque Sergio Ramos, é pioneiro no desenvolvimento de aplicações próprias e intensivas de informações que incluem características dos jogadores com base em um amplo espectro de dados quantitativos.

"Inteligência artificial, data analytics, data warehouse, banco de dados, algoritmos, são funcionalidades e ferramentas que podemos aplicar cada vez mais para que possamos ganhar tempo e qualidade nas observações, mas isso nunca vai substituir o refinamento do olho humano para as decisões finais. Dentro da linha de produção, se ganha tempo, volume, massa. E isso, quanto mais parâmetros você tiver, mais refinado fica, conseguindo dedicar mais tempo para as decisões finais. Porém, muitas vezes é muito importante, e eu particularmente, nunca vou abrir mão da convicção e da escolha", analisa Júnior Chávare, executivo de futebol profissional do Coritiba.