Sem Rodrygo e Courtois, Real Madrid busca milagre contra o Bayern na Champions

O Real Madrid enfrenta o Bayern de Munique nesta quarta-feira, 15, em Munique, precisando vencer por dois gols de diferença para avançar à semifinal da Champions League contra um adversário que perdeu apenas uma vez em casa na temporada.

A missão se torna mais difícil diante da força do Bayern como mandante. Sob o comando de Vincent Kompany, a equipe sofreu só uma derrota na Allianz Arena no período.

O único revés ocorreu em janeiro, pela 19ª rodada da Bundesliga, quando o Augsburg venceu por 2 a 1, com gol do brasileiro Arthur Chaves, encerrando a invencibilidade do Bayern em casa.

Nos últimos 20 jogos como mandante, o Bayern só não venceu duas vezes: além da derrota para o Augsburg, empatou por 2 a 2 com o Mainz. No período, soma 18 vitórias, um empate e uma derrota, com 74 gols marcados e 16 sofridos.

Bayern soma 39 vitórias na temporada

O desempenho do Bayern se estende além dos jogos em casa. Na temporada, a equipe acumula 39 vitórias, quatro empates e duas derrotas em 45 partidas, com 153 gols marcados e 44 sofridos.

Pela Champions League, a única derrota foi para o Arsenal, por 3 a 1, em novembro de 2025, em Londres — apenas o segundo revés do clube no ano.

Na Bundesliga, o time também empatou fora de casa com Union Berlin, Hamburgo e Bayer Leverkusen.

Quem avançar enfrenta o Paris Saint-Germain, que eliminou o Liverpool com vitória por 2 a 0 (4 a 0 no agregado).

Real Madrid terá desfalques importantes

Para o confronto decisivo, o Real terá baixas relevantes. Rodrygo e Thibaut Courtois estão lesionados e não jogam. Já Aurélien Tchouaméni cumpre suspensão pelo acúmulo de cartões.

Do outro lado, o Bayern não terá o meia Lennart Karl e o goleiro reserva Sven Ulreich, ambos por lesão, mas deve ir a campo com força máxima.

O Bayern chega embalado após goleada por 5 a 0 sobre o St. Pauli e próximo de conquistar a Bundesliga. Já o Real vê na Champions sua única chance de título após empate por 1 a 1 com o Girona na última rodada de LaLiga.