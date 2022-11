Seleção Brasileira: veja os prováveis escolhidos de Tite para a Copa do Mundo 2022

O técnico Tite divulga nesta segunda-feira, 7, os 26 jogadores da Seleção Brasileira convocados para a Copa do Mundo 2022. A lista será anunciada em coletiva no auditório da sede da CBF, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Esta será a 32ª e última convocação de Tite pela Seleção. O treinador já anunciou que irá deixar o posto após a competição no Catar. Nas últimas convocações antes da Copa, o técnico definiu quem já está com o passaporte carimbado para a competição e realizou testes em dois setores.

Alguns jogadores chamados pelo treinador desde 2016 e que disputaram o Mundial de 2018, estão praticamente garantidos na lista. Outros que apareceram durante as Eliminatórias para a Copa deste ano ganharam espaço e devem representar a Seleção no Catar.

Com base nas últimas convocações da Seleção Brasileira e declarações de Tite, separamos os jogadores que devem estar na lista final para a Copa do Mundo do Catar.

Veja o que esperar da convocação da Seleção Brasileira por posição

Goleiros

Alisson, Ederson e Weverton devem representar o Brasil no Catar. Os goleiros do Liverpool, Manchester City e Palmeiras se consolidaram com Tite e são apontados como certeza para a lista. O goleiro Santos do Flamengo e Everson do Atlético-MG correm por fora. Cássio, do Corinthians, foi para a última Copa, mas não tem sido lembrado por Tite nas últimas convocações.

Zagueiros

Thiago Silva, do Chelsea, Marquinhos, do PSG, e Eder Militão, do Real Madrid, são figuras praticamente garantidas na lista de Tite. Os três são jogadores de confiança do técnico, sendo que Marquinhos e Thiago disputaram a Copa da Rússia. Militão tem a polivalência como ponto forte, o zagueiro do Real Madrid também joga de lateral direito.

A quarta vaga está aberta. Gabriel Magalhães, do Arsenal, Bremer, da Juventus, Ibañez, da Roma, Felipe, do Atlético de Madrid, e Léo Ortiz, do Bragantino.

Laterais

O lateral direito Danilo e o esquerdo Alex Sandro, ambos da Juventus, foram frequentemente chamados e atuaram como titulares com Tite nos últimos quatro anos. A grande dúvida do treinador parece ser os prováveis reservas.

Alex Telles, do Manchester United e Renan Lodi, do Nottingham Forest, disputam a vaga do lado esquerdo da defesa da Seleção. Na direita, a dúvida é se Tite irá chamar o lateral Daniel Alves. O jogador de 39 anos está sem atuar e apenas treina com o Barcelona B. Caso a comissão técnica escolha por deixar Alves de fora, a opção pode ser Emerson Royal, do Tottenham, ou convocar mais um zagueiro.

Meio

Casemiro e Fred, do Manchester United, Fabinho, do Liverpool, Paqueta, do West Ham e Bruno Guimarães, do Newcastle, devem representar a Seleção na Copa. A dúvida de Tite nas últimas convocações para fechar o setor ficou entre Everton Ribeiro, do Flamengo e Philippe Coutinho, do Aston Villa. Com a contusão e má fase de Coutinho, tudo indica que jogador do atual campeão da Libertadores deve estar na lista.

Atacantes

Neymar, do PSG, Vini Junior, do Real Madrid, Richarlison, do Tottenham, Raphinha, do Barcelona, Antony, do Manchester United e Gabriel Jesus, do Arsenal são nomes que estão praticamente garantidos na lista de hoje. Com a possibilidade de convocar 26 jogadores para o Mundial, Tite aposta em reforçar o ataque e outros jogadores do setor ofensivo podem aparecer na lista.

Rodrygo, do Real Madrid, deve ser um dos nomes para reforçar o setor da Seleção. O atacante está em boa fase no time espanhol e foi aproveitado nas últimas convocações. Pedro, do Flamengo, Firmino, do Liverpool, Gabigol, do Flamengo, Gabriel Martinelli, do Arsenal, e Matheus Cunha, do Atlético de Madrid, correm por fora para uma vaga no Mundial.

Calendário da seleção brasileira para a Copa do Mundo

11 de novembro - Apresentação da seleção na Itália

19 de novembro - viagem para Doha, no Catar

20 a 23 de novembro - Treinos em Doha

24 de novembro - Estreia do Brasil contra a Sérvia

27 de novembro - 2ª rodada contra Suíça

30 de novembro - 3ª rodada contra Camarões

Qual o grupo do Brasil na Copa do Mundo do Catar?

Grupo G

BRASIL

SÉRVIA

SUÍÇA

CAMARÕES

Que dia começa a Copa do Mundo 2022

A Copa do Mundo do Catar acontece entre 20 de novembro e 18 de dezembro. O Mundial será disputado no final do ano por conta das altas temperaturas no Catar.

A partida de abertura será entre o Catar, país anfitrião, e o Equador, no Estádio Al Khor, às 13h no horário de Brasília.

No dia seguinte, Senegal encara a Holanda, a Inglaterra enfrenta o Irã e EUA enfrenta o País de Gales. O Brasil, no Grupo G, estreia contra a Sérvia, no dia 24 de novembro.

