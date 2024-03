Seleção brasileira: Paulo Calçade, da ESPN, analisa como será o Brasil de Dorival Junior; veja

Neste sábado, 23, a seleção brasileira enfrenta a Inglaterra, em jogo amistoso que marcará o início de trabalho do técnico Dorival Junior. A equipe jogará com uma seleção europeia, fora da Copa do Mundo, após quase cinco anos.

Com alguns jogadores que atuam no Brasil, e nomes de peso da Europa, a seleção brasileira espera recuperar o bom futebol neste ciclo. A equipe neste momento é a sexta colocada das Eliminatórias e somam duas derrotas consecutivas.

Em entrevista à EXAME, o comentarista da ESPN, Paulo Calçade, analisou como a seleção chega para o próximo ciclo de Copa do Mundo. Confira:

O que podemos esperar da seleção brasileira com Dorival Junior?

O Dorival Júnior vai ter que se adaptar ao trabalho de seleção brasileira. O ritmo de uma seleção é diferente que de clube, pois no segundo existe o dia a dia, maiores treinamentos e os jogadores tem mais contato com o treinador. A primeira parte desse processo da chegada Dorival, falando de uma forma prática, é que seleção deverá voltar a jogar um futebol posicional. Os jogadores deverão estar mais perto daquilo que fazem nos seus clubes, como foi assim nos últimos trabalhos.

Dorival diferente dos últimos treinadores, levou mais brasileiros para a seleçao. Isso poderá ser um diferencial?

Levar jogadores que atuam no Brasil ou no exterior não faz a diferença, porque amanhã esse jogador é vendido e deixa de entrar nessa cota. Os jogadores que estão fora do Brasil são muito mais experientes, eles são testados num nível muito superior, são jogadores que jogam por exemplo Liga dos Campeões, campeonatos mais difíceis e estão num nível de preparação muito alto. Muitos vêm de grandes treinadores do futebol mundial, você pega um Vinícius Junior, Rodrygo, que trabalham com Carlos Ancelotti, poxa faz alguma diferença, né?

Como você avalia a nível técnico a seleção brasileira por jogador?



Relação de nível técnico é diferente no trabalho de treinador da seleção, porque ele pode escolher quem lhe quiser, né?. Hoje nós temos em algumas posições uma carência, como por exemplo nas laterais, onde já fomos muito fortes. O que se espera do Dorival é um jogo mais a jeito brasileiro, alinhado aquilo que os jogadores estão fazendo nos clubes.

O Brasil não fez uma boa campanha até o momento nas Eliminatórias e acumula duas derrotas seguidas. Como isso irá afetar no emocional dos jogadores e como Dorival deve trabalhar isso?

Por mais experientes sejam os jogadores, é claro que a classificação ruim afeta o emocional, porque o jogador vem com uma responsabilidade. Os amistosos são super importantes, mas os resultados nas eliminatórias são fundamentais para tirar a seleção do sufoco e da leveza dá uma condição melhor para trilhar um trabalho bacana.