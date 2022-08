Seleção brasileira encara Colômbia nas quartas do Mundial Sub-20 Feminino

A seleção brasileira Sub-20 vai duelar contra a Colômbia no próximo sábado, 20, às 23h (horário de Brasília), por uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo Feminina, na Costa Rica. A equipe canarinho assegurou vaga nas quartas de final ao golear a anfitriã Costa Rica, por 5 a 0, na capital San José, na noite de terça-feira, 16.

Foi o último jogo da fase de grupos. As brasileiras terminaram em segundo lugar na chave A, por ter um gol a menos que a líder Espanha.

Sob comando do técnico Jonas Urias, a seleção precisava apenas de um empate para avançar na competição, mas acabou sobrando em campo. Destaque para a meia-atacante Rafa Levis que balançou a rede duas vezes: a primeira com um chute certeiro de fora da área e a segunda em cobrança de pênalti. Também teve gol de Pati — o primeiro dela no Mundial —, Aline e Mileninha.

As equipe entrou em campo com Amanda; Ravena, Pati, Lauren (Sassá), Ana Clara (Bruninha), Kaylaine, Yaya (Cris), Rafa Levis, Aline, Priscila (Mileninha) e Luany (Dudinha) As brasileiras estrearam no Mundial com empate sem gols diante da Espanha. No jogo seguinte derrotaram a Austrália por 2 a 0.