Seleção brasileira convoca jogadores para eliminatórias da Copa do Mundo 2026; veja lista

O técnico interino da seleção brasileira, Fernando Diniz, convocou neste sábado, 23, os jogadores que entrarão em campo para as eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

"Equipe conseguiu competir e reaproximar do torcedore. Esperamos além de conseguir competir, jogar bem e ir reconquistando o coração dos torcedores", disse Diniz na coletiva. Segundo o técnico, o time tem que consolidar a força na defesa, o que demonstrou no jogo contra do Peru, no último dia 12, quando a seleção brasileira ganhou por 1x0.

No dia 12 de outubro, a Seleção enfrenta a Venezuela, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), às 21h30, pela terceira rodada das Eliminatórias.

Já o outro confronto será diante do Uruguai, no Estádio Centenário, em Montevidéu (URU), no dia 17 do mesmo mês, às 21h. Com seis pontos, a Seleção Brasileira ocupa a liderança nas Eliminatórias da Copa.

Veja lista de convocados

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Lucas Perri (Botafogo)

Danilo (Juventus)

Vanderson (Monaco)

Caio Henrique (Monaco)

Renan Lodi (Olympique de Marselha).

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Bremer (Juventus)

Marquinhos (PSG)

Nino (Fluminense)

André (Fluminense)

Bruno Guimarães (NewCastle)

Casemiro (Manchester United)

Gerson (Flamengo)

Raphael Veiga (Palmeiras)

Gabriel Jesus (Arsenal)

Matheus Cunha (Wolverhampton)

Neymar (Al Hilal)

Raphinha (Barcelona)

Richarlison (Tottenham)

Rodrygo (Real Madrid)

Vini Jr. (Real Madrid)