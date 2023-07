Seis meses após parada cardíaca em campo, Damar Hamlin volta a 'treinos de jogo' na NFL

O safety Damar Hamlin está prestes a escrever mais um capítulo em sua história de superação na NFL. O jogador de 25 anos do Buffalo Bills, que em janeiro sofreu uma parada cardíaca no meio de uma partida, voltará a treinar com equipamentos de jogo nesta segunda-feira, 31, um retorno que era visto como duvidoso na época em que passou pelo episódio traumático. A informação é da emissora americana NBC Sports.

O uso dos equipamentos é a última etapa que faltava para Hamlin na sua volta ao jogo. Trata-se da etapa mais delicada, uma vez que ele voltará a fazer "treinos de jogo" e receber choques, como o que ocasionou a parada cardíaca. Agora, o jogador luta para recuperar seu espaço e garantir um contrato entre os 53 atletas que os Bills podem inscrever na temporada.

Hamlin, que joga pelo Buffalo Bills, caiu desacordado e sofreu uma parada cardíaca após um choque em partida contra o Cincinatti Bengals, no dia 2 de janeiro. Ele chegou a ser reanimado em campo, em momento que teve cenas de desespero entre os colegas no gramado. A partida acabou suspensa.

Levado ao centro médico da Universidade de Cincinatti, o jogador ficou uma semana internado. Chegou a ser intubado na unidade de terapia intensiva (UTI) e respirava apenas com o auxílio de aparelhos. Pouco a pouco, recuperou as funções, acordou e apresentou melhora progressiva.

Em abril, o gerente geral dos Bills Brandon Beane revelou que Hamlin já tinha sido avaliado por três especialistas, que o liberaram para voltar a atuar. Não foi identificada qualquer condição cardíaca adicional (para além do choque) que tenha ocasionado o episódio.