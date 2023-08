Segovia, do Botafogo, e David, do São Paulo, bombam nas redes sociais com 'hits' de torcedores

Nas últimas semanas, Matías Segovia, atacante do Botafogo, e David, jogador do São Paulo, ganharam destaque nas redes sociais com a repercussão de ‘hits’ emplacados por torcedores. As músicas “Segovinha joga bola” e "Tropa do DVD” viralizaram entre são-paulinos e botafoguenses.

Logo após marcar o gol da vitória contra o Palmeiras, pelas quartas da Copa do Brasil, David foi destaque nas redes sociais do São Paulo, com compartilhamentos da música e provocações ao rival. Diferentemente de Segovia, que teve a canção criada recentemente, a música produzida por DJ Cabeça do MDG e MC Bala explodiu quando ‘DVD’ ainda jogava no Fortaleza. Atualmente, a canção está disponível nas principais plataformas de streaming e conta com mais de 800 mil visualizações no YouTube.

Popularidade dentro e fora de campo

No caso do botafoguense, essa popularidade reflete nas redes sociais do jogador. Nos últimos 30 dias, Segovia ganhou 107 mil seguidores e dobrou o número de fãs no Instagram. Nos jogos do clube, a música passou a ser reproduzida no Estádio Nilton Santos.

“São ações naturais que partem do torcedor, criam uma relação harmônica com o jogador e abrem o leque para novas fontes de receita. Além das interações nas redes sociais, que também são importantes para exposição dos patrocinadores, inúmeras oportunidades comerciais podem ser exploradas, como o lançamento de produtos exclusivos e ativações com sócio-torcedor”, comenta Artur Mahmoud, head de Novos Negócios da End to End, empresa que promove iniciativas para estreitar o relacionamento dos fãs com o time do coração.

Uniforme novo

Na mesma linha, Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport, fornecedora de material esportivo que assina o uniforme de nove clubes no país, ressalta que ações como essas também têm o potencial para aumentar a venda de camisas personalizadas, com nome e número dos jogadores.

“Seja com a conquista de um título, com gols importantes ou até mesmo com o sucesso dessas músicas, os jogadores passam a ter uma procura maior por produtos oficiais. Essa popularidade, além de fortalecer a marca do clube, também proporciona retornos financeiros", acrescenta o executivo.