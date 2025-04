Schumacher assinou capacete para leilão beneficente com ajuda da mulher, diz jornal

Uma rara atualização sobre Michael Schumacher deixou os fãs de Fórmula 1 esperançosos neste final de semana. O ex-piloto Jackie Stewart, criador da fundação Race Against Dementia, conseguiu reunir assinaturas de todos os 20 campeões da Fórmula 1 vivos em um de seus capacetes de corrida que será leiloado em uma ação beneficente. De acordo com o jornal britânico Daily Mail, uma delas foi a do alemão que vive recluso desde 2013, que assinou suas iniciais MS com o auxílio da mulher, Corina.

Jackie Stewart usou o capacete com as 20 assinaturas durante o GP do Bahrein deste domingo, vencido pelo australiano Oscar Piastri de ponta a ponta. O brasileiro Gabriel Bortoleto ficou em 19º lugar. Antes da largada, o tricampeão da Fórmula 1 (venceu em 1969, 1971 e 1973), fez uma volta simbólica na pista, na qual pilotou o carro com o qual venceu o campeonato pela última vez. A ação teve como objetivo colocar sob os holofotes a instituição, que promove pesquisas sobre demência. O ex-piloto criou a Race Against Dementia em 2016, após o diagnóstico de sua mulher, Helen, com quem estava há 60 anos.

— É maravilhoso que Michael consiga assinar o capacete para essa causa valiosa, uma doença para a qual não existe cura. Sua mulher o ajudou, e assim completou o grupo de todos os campeões que ainda estão conosco — contou Stewart ao Daily Mail.