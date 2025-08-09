São Paulo x Vitória: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Repórter
Publicado em 9 de agosto de 2025 às 09h07.
A partida entre São Paulo e Vitória é válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será realizado neste sábado, 9 de agosto, às 18h30, no Morumbi, em São Paulo.
O Tricolor chega abalado pela eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil, após a disputa de pênaltis contra o Athletico-PR na Ligga Arena. No Brasileirão, a equipe de Hernán Crespo vive boa fase, vindo de cinco rodadas sem perder e ocupando a oitava posição da tabela, com 25 pontos.
Por outro lado, o Vitória está flertando com a zona de rebaixamento. A equipe empatou quatro dos últimos cinco jogos do Campeonato Brasileiro e está na 16ª posição da tabela, com 18 pontos — três a mais que o Vasco, que abre o Z4.
A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere, às 18h30 (horário de Brasília).
Rafael; Ferraresi, Sabino e Alan Franco; Cédric Soares, Bobadilla (Pablo Maia), Marcos Antônio, Alisson e Enzo Díaz; Luciano e André Silva.
Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Gabriel Baralhas, Pepê e Ronald; Fabrício Santos, Osvaldo e Renato Kayzer.