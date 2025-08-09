Esporte

São Paulo x Vitória: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

A partida entre São Paulo e Vitória é válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 09h07.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

A partida entre São Paulo e Vitória é válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será realizado neste sábado, 9 de agosto, às 18h30, no Morumbi, em São Paulo.

O Tricolor chega abalado pela eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil, após a disputa de pênaltis contra o Athletico-PR na Ligga Arena. No Brasileirão, a equipe de Hernán Crespo vive boa fase, vindo de cinco rodadas sem perder e ocupando a oitava posição da tabela, com 25 pontos.

Por outro lado, o Vitória está flertando com a zona de rebaixamento. A equipe empatou quatro dos últimos cinco jogos do Campeonato Brasileiro e está na 16ª posição da tabela, com 18 pontos — três a mais que o Vasco, que abre o Z4.

Onde assistir ao vivo o jogo São Paulo x Vitória?

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere, às 18h30 (horário de Brasília).

Prováveis escalações de São Paulo x Vitória

São Paulo (Técnico: Hernán Crespo)

Rafael; Ferraresi, Sabino e Alan Franco; Cédric Soares, Bobadilla (Pablo Maia), Marcos Antônio, Alisson e Enzo Díaz; Luciano e André Silva.

Vitória (Técnico: Fábio Carille)

Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Gabriel Baralhas, Pepê e Ronald; Fabrício Santos, Osvaldo e Renato Kayzer.

Acompanhe tudo sobre:FutebolBrasileirãoSão Paulo Futebol Clube

Mais de Esporte

Flamengo x Mirassol: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Palermo x Manchester City: onde assistir, horário e escalações do amistoso internacional

Jogos de hoje, sábado, 9 de agosto: onde assistir ao vivo e horários

Jogos de hoje, sexta-feira, 8 de agosto: onde assistir ao vivo e horários

Mais na Exame

ESG

Iniciativa inédita: Sebrae oferece selo ESG para pequenos negócios

Mercado Imobiliário

Líder em galpões, GLP Brasil já tem quase 70% do portfólio voltado ao e-commerce

Mundo

Salário mínimo na Venezuela chega a US$ 1 por mês

Pop

Os 10 melhores filmes de ficção científica para assistir em 2025