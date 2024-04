São Paulo x Talleres: onde assistir, horário e escalações pela Copa Libertadores

O São Paulo e o Talleres se enfrentam nesta quinta-feira, 4, às 21h, no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina. A partida é válida pela Copa Libertadores e terá transmissão da Paramount+.

Depois de um intervalo de 18 dias, o São Paulo volta a campo após sua eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista frente ao Novorizontino. Para o próximo jogo, o técnico Thiago Carpini provavelmente não poderá contar com Calleri. O argentino não conseguiu se recuperar completamente de um cisto de Baker na coxa esquerda e é improvável que participe da partida. Portanto, André Silva deve fazer sua segunda aparição pelo Tricolor. Além disso, jogadores como Nikão, Luiz Gustavo e Patryck permanecem no Brasil, tratando de lesões no departamento médico. No entanto, o treinador poderá contar com o retorno de Wellington Rato, que se recuperou de lesão. Por fim, há uma grande expectativa em torno de James Rodriguez, que possivelmente terá sua primeira oportunidade no time titular.

Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo x Talleres hoje pela Copa Libertadores?

O jogo desta quinta-feira, às 21h , entre São Paulo x Talleres terá transmissão ao vivo na Paramount+.

Como assistir online o jogo do São Paulo x Talleres hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Paramount+.

Provável escalação do São Paulo

Rafael; Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato, James Rodriguez e Lucas; André Silva.

Técnico: Thiago Carpini.

Provável escalação do Talleres

Guido Herrera; Alex Vigo, Matías Catalán, Juan Gabriel Rodriguez e Miguel Navarro; Camilo Portilla, Ulisses Ortegoza e Marcos Portillo; Rúben Mota, Ramón Sosa e Federico Girotti.