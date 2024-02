São Paulo x Santos: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Paulista

São Paulo e Santos se enfrentam nesta quarta-feira, 14, às 19h30, no estádio do Morumbis, em São Paulo. A partida é pela oitava rodada do Paulistão e terá transmissão da CazéTV (Youtube) e Paulistão Play.

Em clássico tradicional do estado, São Paulo e Santos chegam em momentos parecidos na temporada. O Tricolor, que teve sua primeira derrota no ano para a Ponte, busca se reabilitar na competição e manter a boa fase.

Já o Santos empatou com o Mirassol na última rodada e continua líder na classificação geral com 16 pontos. O Peixe espera vencer o São Paulo no Morumbi, algo que não ocorre desde 2021.

Onde assistir ao vivo o jogo São Paulo x Santos hoje pelo Campeonato Paulista?

19h30 , entre São Paulo e Santos terá transmissão ao vivo no CazéTV (Youtube) e Paulistão Play. O jogo desta quarta-feira , àsentreterá transmissão ao vivo no

Como assistir online o jogo do São Paulo hoje?

Você pode assistir a partida online através da CazéTV (Youtube) e Paulistão Play.

Provável escalação do São Paulo

Rafael; Moreira, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia, Alisson e Luciano; Ferreira, Erick e Calleri

Provável escalação do Santos

João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Hayner; Pituca, João Schmidt e Nonato; Guilherme Augusto, Otero (Pedrinho) e Willian