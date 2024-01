São Paulo x Santo André: onde assistir, horários e escalações do jogo pelo Paulistão

São Paulo e Santo André se enfrentam neste sábado, 20, às 20h, no estádio Morumbis, em São Paulo. A partida é válida pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

O Tricolor inicia a temporada mirando vôos altos, após conquistar título inédito da Copa do Brasil na temporada passada. A equipe, que já gastou R$ 50 milhões em contratações, quer com apoio do seu torcedor começar com vitória no Paulista.

Para o confronto, a equipe não terá a disposição os laterais Rafinha e Moreira, o zagueiro Arboleda e o meia Michel Araujo, que treinaram com restrições na última quinta-feira. O volante Luis Gustavo e o atacante Erick estão regularizados e podem ir a partida.

O jogo irá marcar a estreia do novo comandante Thiago Carpini, contratado do Juventude, após a saída de Dorival Junior para a seleção brasileira.

Escalação do São Paulo contra o Santo André

Rafael; Igor Vinícius, Diego Costa, Alan Franco e Welington; Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato e James Rodríguez; Lucas Moura e Luciano .

Onde assistir ao vivo jogo do São Paulo hoje pelo Paulistão?

O jogo deste sábado, às 20h, entre São Paulo e Santo André terá transmissão ao vivo na TNT e HBO Max.

Como assistir online o jogo do São Paulo hoje?

Você pode assistir a partida online no HBO Max.