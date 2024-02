São Paulo x RB Bragantino: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Paulista

São Paulo e RB Bragantino se enfrentam neste sábado, 17, às 18h, no estádio do Morumbis, em São Paulo. A partida é pela nona rodada do Paulistão e terá transmissão da TNT e HBO Max.

Após duas derrotas seguidas, o São Paulo tenta se reencontrar na competição. Em meio a problemas do técnico Thiago Carpini para escalar o time titular, a equipe que deve ir a campo com a mesma escalação do jogo contra o Santos.

Do outro lado, com 100% de aproveitamento como visitante, o Bragantino quer a quarta vitória fora de casa. A equipe está na pot do grupo C, dois pontos a mais que o vice-líder, Inter de Limeira.

Onde assistir ao vivo o jogo São Paulo x RB Bragantino hoje pelo Campeonato Paulista?

Como assistir online o jogo do São Paulo hoje?

Você pode assistir a partida online através da TNT e HBO Max.

Provável escalação do São Paulo

Rafael, Bobadilla, Arboleda, Diego Costa e Welington; Alisson, Pablo Maia, Galoppo e Luciano; Juan e Calleri

Provável escalação do RB Bragantino

Cleiton; Andrés Hurtado, Lucas Cunha, Léo Ortiz e Guilherme; Jadsom (Lincoln), Raul e Lucas Evangelista; Helinho, Vitinho e Eduardo Sasha