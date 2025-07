São Paulo x RB Bragantino: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O RB Bragantino recebe o São Paulo nesta quarta-feira, 16, às 21h30, no Estádio Municipal Cícero De Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pela Globo e Premiere.

O RB Bragantino ocupa a 3ª posição na tabela, com 26 pontos, e vem se destacando no campeonato. Já o São Paulo, que vem de uma derrota para o Flamengo, está na 15ª colocação, com apenas 12 pontos, e busca uma recuperação para se afastar da zona de rebaixamento.

O Tricolor paulista deverá contar com o mesmo elenco da última rodada, mas terá desfalques importantes, com as ausências de Lucas Ferreira, Lucas Moura, Luiz Gustavo e Calleri, que ainda se recuperam no departamento médico.

Prováveis escalações:

RB Bragantino: Cleiton (Lucão); Hurtado, Guzmán Rodríguez, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Vinicinho, Eduardo Sasha e Henry Mosquera. Técnico: Fernando Seabra.

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric Soares, Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Díaz; Luciano e André Silva. Técnico: Hernán Crespo.

Onde assistir ao vivo o jogo do RB Bragantino x São Paulo hoje pelo Brasileirão?

O jogo entre RB Bragantino e São Paulo será transmitido ao vivo pela Globo e Premiere, às 21h30.

Como assistir online o jogo do RB Bragantino x São Paulo hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.